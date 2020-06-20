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Качество и скорость. Жители пяти секций дома "Эмиратс Волна" получат ключи на полгода раньше срока
21.06.2020 08:10 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЭто ключевые показатели продуктивности строительства и ответственности застройщика. Жители первых пяти секций дома "Эмиратс Волна" - многофункционального жилого комплекса "Минск Мир" - получат ключи от своих квартир на полгода раньше срока. И квартал, где расположен дом, практически завершен. Проект уже признан самым масштабным в Европе. Это новый стандарт жизни, доступный многим семьям со стабильным доходом. Подробнее в нашем репортаже.
Развитая инфраструктура реализует уникальный проект "город в городе""Эмиратс Волна" - доминанта квартала и единственный подобный дом в Минске. В продаже остались квартиры только в двух секциях. Все остальное распродано.
Все квартиры в комплексе свободной планировки. А на первых этажах каркасно-блочных домов предусмотрены многочисленные коммерческие помещения. В кварталах строятся общественные объекты – в каждом школа или детский сад, спортивные и детские площадки, велодорожки. Развитая инфраструктура реализует уникальный проект "город в городе".
Первые 5 секций дома сданы досрочно. На полгода раньше
Вибор Мулич, председатель совета директоров Dana Holdings: "Это последний дом квартала, который будет завершен уже этой осенью. Здесь создана вся инфраструктура. Построен торговый центр, рядом детский сад и паркинг. Есть спортивные и детские площадки. Множество коммерческих помещений. В соседнем квартале будет школа".
Весь комплекс - это новый стандарт жилищного строительства. В "Минск Мире" квартиры можно приобрести в домах десяти кварталов. Здесь же новая ветка метро, новый городской парк. Деловым центром комплекса станет Международный финансовый центр. Ведутся работы по его возведению.
Вибор Мулич, председатель совета директоров Dana Holdings: "Только в этом году мы инвестируем в строительство комплекса и финансовые инструменты для покупки квартир 300 миллионов евро. Каждая белорусская семья должна иметь возможность приобрести собственную квартиру".
Поторопиться с покупкой жилья стоит - свободно всего около 800 квартирПоторопиться с покупкой жилья здесь стоит в любом случае - в комплексе "Минск Мир" на сегодняшний день осталось свободно всего около 800 квартир. В семи домах разных кварталов есть последние квартиры по акции по самым выгодным ценам, но только до конца июля. Приобрести жилье можно и в кредит. В первый год ставка менее 4 %, во второй и третий - 9, далее менее 14 % на срок до 20 лет. Доступна рассрочка от застройщика. Первый взнос от 30 %, а дальше равными платежами на 10 лет. При этом сумма выплат сопоставима с ценой аренды. Сейчас еще и время скидок. В квартале "Северная Америка" до конца июня - минус 10 %. А при покупке квартиры через сайт дополнительная экономия в 5 тысяч рублей.
Время выбирать свою квартиру!
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Это ключевые показатели продуктивности строительства и ответственности застройщика. Жители первых пяти секций дома "Эмиратс Волна" - многофункционального жилого...
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