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Контроль за соблюдением санэпидемрежима на рынках и объектах торговли усилят
21.06.2020 08:10 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКонтроль за соблюдением санэпидемрежима ужесточат на рынках и объектах торговли Минска. Это сообщили в пресс-службе Мингорисполкома. За последние 2 с половиной месяца специалисты обследовали более 6 тысяч торговых объектов. В 90 % случаев персонал придерживается санитарных правил. Используют средства индивидуальной защиты, а у прилавков в наличии антисептики и предупреждающие информационные таблички. На старейшем рынке столицы - Комаровке - за соблюдением санитарных норм следит администрация торгового объекта. На территории рынка развешены более 60 емкостей с антисептиком.
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Контроль за соблюдением санэпидемрежима ужесточат на рынках и объектах торговли Минска. Это сообщили в пресс-службе Мингорисполкома. За последние 2 с половиной...
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