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Контроль за соблюдением санэпидемрежима на рынках и объектах торговли усилят

21.06.2020 08:10 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Контроль за соблюдением санэпидемрежима ужесточат на рынках и объектах торговли Минска. Это сообщили в пресс-службе Мингорисполкома. За последние 2 с половиной месяца специалисты обследовали более 6 тысяч торговых объектов. В 90 % случаев  персонал придерживается санитарных правил. Используют средства индивидуальной защиты, а у прилавков в наличии антисептики и предупреждающие информационные таблички. На старейшем рынке столицы - Комаровке - за соблюдением санитарных норм следит администрация торгового объекта. На территории рынка развешены более 60 емкостей с антисептиком. 

 
Теги: Минск
 
 
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Контроль за соблюдением санэпидемрежима ужесточат на рынках и объектах торговли Минска. Это сообщили в пресс-службе Мингорисполкома. За последние 2 с половиной...
 
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