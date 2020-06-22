На неделе комфортная погода - будет тепло и без дождей

Источник материала: Tut.by

Период почти ежедневных дождей в Беларуси заканчивается. Над Скандинавским полуостровом набирает силу умеренно теплый антициклон, который станет основным хозяином погоды. Об этом TUT.BY рассказали в Белгидромет Минприроды.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Уже завтра, 23 июня, по северной части страны обойдется без осадков. По южной половине Беларуси еще скажется влияние малоподвижного атмосферного фронта, где пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы и возможны сильные дожди. Ветер северо-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +12…+18°С, максимальная днем +19…+25°С.

В середине недели рост атмосферного давления постепенно оттеснит зону дождей к югу, и Беларусь окажется во власти скандинавского антициклона, который держит путь на юго-восток через нашу страну.

24 июня, в среду, ожидается переменная облачность. Без осадков, лишь ночью местами по Брестской области кратковременные дожди. В низких местах и вблизи водоемов могут сгущаться непродолжительные туманы. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +9…+16°С, максимальная днем +21…+27°С.

25 июня, в четверг прогнозируется небольшая облачность, без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер восточный слабый. Температура воздуха минимальная ночью +10…+15°С, максимальная днем +24…+29°С.

В пятницу, 26 июня, и на предстоящие выходные сохранится теплая погода. Во многих районах обойдется без осадков. Ветер юго-восточный, южный ночью слабый, в дневные часы умеренный.