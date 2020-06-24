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В Пинском районе рухнул деревянный мост через Ясельду
24.06.2020 08:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Возле деревни Чемерин Пинского района обвалился деревянный мост, сообщает
Мост, построенный в 2004 году, свое отслужил. Если прежде по нему на левый берег реки можно было проехать на легковушке, то сегодня только пешком и лишь по левому краю, ступая очень осторожно, перед каждым шагом проверяя крепость настила под ногами. Два пролета с правой стороны уже рухнули.
Окончательно упасть аварийному мосту не дадут, рассказал председатель Поречского сельисполкома Михаил Вирковский. Необходимый для ремонта материал уже приготовлен, вскоре строительная бригада местного хозяйства приступит к ремонту. Поврежденные пролеты строители восстановят, настил укрепят, а поверх него установят перила. Мост станет исключительно пешеходным, чтобы люди имели возможность сходить за ягодами и грибами. Никакой другой хозяйственной деятельности сегодня на левом берегу реки в районе деревни Чемерин не ведется.
Для автомобильного и гужевого транспорта имеется надежная переправа ниже по течению реки в деревне Поречье.
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Поврежденный мост власти обещают быстро восстановить.
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