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Год домашней химии получил пинчанин, который ударил милиционера
24.06.2020 17:42 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
24 июня в Пинске огласили приговор жителю города, который обвинялся в насилии в отношении сотрудника милиции, сообщает
Преступление мужчина совершил в состоянии опьянения. Во время застолья в квартире друга он повздорил с товарищем из-за пропавших 20 рублей. Мужчины вызвали на место милицию, сообщает
В суде пинчанин свою вину признал полностью.
Суд признал его виновным в насилии в отношении сотрудника органов внутренних дел и назначил 2 года лишения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Один год ему «сняли» по амнистии.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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Назначили два года, но один «сняли» по амнистии.
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