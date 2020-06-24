Год домашней химии получил пинчанин, который ударил милиционера

Источник материала: Tut.by

24 июня в Пинске огласили приговор жителю города, который обвинялся в насилии в отношении сотрудника милиции, сообщает пресс-служба Брестского областного суда .



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

Преступление мужчина совершил в состоянии опьянения. Во время застолья в квартире друга он повздорил с товарищем из-за пропавших 20 рублей. Мужчины вызвали на место милицию, сообщает «Медиа-Полесье» . Прибывший наряд попытался разобраться в ситуации, но обвиняемый на их вопросы реагировал агрессивно — и нанес сотруднику не менее двух ударов руками в голову.

В суде пинчанин свою вину признал полностью.

Суд признал его виновным в насилии в отношении сотрудника органов внутренних дел и назначил 2 года лишения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Один год ему «сняли» по амнистии.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.