Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Плюс 30 и без дождя. На завтра в Минской области объявлен оранжевый уровень опасности Теплая и сухая погода сохранится в Минской области до конца недели. На завтра из-за жары объявлен оранжевый уровень опасности. На большей части территории будет...

Теплая и сухая погода сохранится в Минской области до конца недели. На завтра из-за жары объявлен оранжевый уровень опасности. На большей части территории будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром возможен слабый туман. Днем воздух прогреется до 30 градусов. В выходные местами возможны кратковременные дожди. В ночные часы столбик термометра будет находиться в пределах от 12 до 19 градусов тепла. Днем 22-29 градусов. А в начале следующей недели немного похолодает.