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Плюс 30 и без дождя. На завтра в Минской области объявлен оранжевый уровень опасности
25.06.2020 17:16 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTТеплая и сухая погода сохранится в Минской области до конца недели. На завтра из-за жары объявлен оранжевый уровень опасности. На большей части территории будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром возможен слабый туман. Днем воздух прогреется до 30 градусов. В выходные местами возможны кратковременные дожди. В ночные часы столбик термометра будет находиться в пределах от 12 до 19 градусов тепла. Днем 22-29 градусов. А в начале следующей недели немного похолодает.
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Теплая и сухая погода сохранится в Минской области до конца недели. На завтра из-за жары объявлен оранжевый уровень опасности. На большей части территории будет...
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