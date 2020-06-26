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По какому принципу распределяют международную гуманитарную помощь, расскажем в "Главном эфире"
26.06.2020 09:18 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЗа последние два месяца в Беларусь прилетел гуманитарный груз на сумму более 42 миллионов рублей. Медтехника и средства индивидуальной защиты прибывают из Китая и стран Евросоюза. Только масок было передано более 8-ми миллионов штук! Более полутора миллионов респираторов. Также в нашу страну отправляли аппараты ИВЛ. Техника распределяется между белорусскими больницам во всех регионах. По какому принципу распределяют международную помощь? Какие страны поддержали Беларусь во время пандемии и как показало себя гуманитарное медоборудование на практике? Расскажем в это воскресенье в
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За последние два месяца в Беларусь прилетел гуманитарный груз на сумму более 42 миллионов рублей. Медтехника и средства индивидуальной защиты прибывают из Китая и...
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