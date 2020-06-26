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Устав ООН впервые издан на белорусском языке
26.06.2020 14:56 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЕго презентация состоялась сегодня в Лошицкой усадьбе в Минске на мероприятии по случаю 75-летия подписания устава. Это первое в суверенной истории государства издание на белорусском языке основополагающего документа ООН. В настоящее время оно доступно для скачивания по
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Его презентация состоялась сегодня в Лошицкой усадьбе в Минске на мероприятии по случаю 75-летия подписания устава. Это первое в суверенной истории государства...
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