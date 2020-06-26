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Устав ООН впервые издан на белорусском языке

26.06.2020 14:56 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Его презентация состоялась сегодня в Лошицкой усадьбе в Минске на мероприятии по случаю 75-летия подписания устава. Это первое в суверенной истории государства издание на белорусском языке основополагающего документа ООН. В настоящее время оно доступно для скачивания по ссылке, а позднее будет передано в фонды Национальной библиотеки Беларуси и центральных библиотек страны.


Инфо: БелТА

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Теги: Минск
 
 
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Его презентация состоялась сегодня в Лошицкой усадьбе в Минске на мероприятии по случаю 75-летия подписания устава. Это первое в суверенной истории государства...
 
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