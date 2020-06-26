Жара и грозы. Погода в Бресте в выходные

Источник материала: Tut.by

Предстоящие выходные в Бресте все еще будут жаркими — до +27 °С. Правда, в субботу и воскресенье обещают дождь.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В субботу будет +25−27°С, с обеда начнется дождь с грозой.

В воскресенье, 28 июня, снова прогнозируют дожди, грозу. Температура воздуха останется такой же — до +27°С.

В понедельник пасмурная и дождливая погода сохранится.

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