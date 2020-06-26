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Жара и грозы. Погода в Бресте в выходные

26.06.2020 16:24 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Предстоящие выходные в Бресте все еще будут жаркими — до +27 °С. Правда, в субботу и воскресенье обещают дождь.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В субботу будет +25−27°С, с обеда начнется дождь с грозой.

В воскресенье, 28 июня, снова прогнозируют дожди, грозу. Температура воздуха останется такой же — до +27°С.

В понедельник пасмурная и дождливая погода сохранится.

За точным прогнозом погоды в своем городе заходи на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Брест
 
 
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В субботу и воскресенье обещают дождь.
 
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