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Жара и грозы. Погода в Бресте в выходные
26.06.2020 16:24 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Предстоящие выходные в Бресте все еще будут жаркими — до +27 °С. Правда, в субботу и воскресенье
В субботу будет +25−27°С, с обеда начнется дождь с грозой.
В воскресенье, 28 июня, снова прогнозируют дожди, грозу. Температура воздуха останется такой же — до +27°С.
В понедельник пасмурная и дождливая погода сохранится.
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В субботу и воскресенье обещают дождь.
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