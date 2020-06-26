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Алена Ланская: Хочу, чтобы Беларусь процветала и здесь всегда царила гармония
26.06.2020 16:34 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT"Я прекрасно помню те времена, когда мы получали продукты по талонам, когда для меня было роскошью играть с куклой "Андрюша". Помню, как мы стояли в очередях, и только с третьего раза эта кукла досталась мне. Я прекрасно понимаю и осознаю, по какой причине я донашивала вещи своих родственников, старших сестер и братьев. Вместе с тем я родилась и воспитывалась в нормальных условиях. И у меня всегда было все необходимое".
Певица подчеркнула, что благодарна Беларуси за возможность реализовать себя.
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"Я прекрасно помню те времена, когда мы получали продукты по талонам, когда для меня было роскошью играть с куклой "Андрюша". Помню, как мы стояли в очередях, и только...
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