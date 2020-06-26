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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В столице стартовала республиканская акция "Падары немаўляці вышыванку" Она стала традиционной и проходит уже третий год накануне Дня Независимости. Сегодня в родильном доме № 1 поздравления получили более полусотни молодых матерей....

Она стала традиционной и проходит уже третий год накануне Дня Независимости. Сегодня в родильном доме № 1 поздравления получили более полусотни молодых матерей. Кстати, только за последнюю неделю на свет там появились 64 младенцев. Такие акции пройдут во всех родильных домах столицы. Эстафета подарков с белорусским колоритом продлится до 3 июля.