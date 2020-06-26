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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Как животные зоопарка охлаждаются в жару Лето. На градуснике плюс 27. Лучшее спасение в жару - отдых в тени или плавание в водоеме, или мороженое. Так считают и питомцы Минского зоопарка. Мороженое в жару,...

Лето. На градуснике плюс 27. Лучшее спасение в жару - отдых в тени или плавание в водоеме, или мороженое. Так считают и питомцы Минского зоопарка.Мороженое в жару, оказывается, любят еноты и лисы. Про медведицу Нюру и говорить не приходится. Та готова лопать мороженое килограммами. В принципе температура воздуха 27 и даже 30 для животных вполне переносима, ведь температура тела у них немного выше человеческой, поэтому им легче перенести зной. Кроме того, с наступлением тепла в зоопарке делают многое, чтобы постояльцы чувствовали себя комфортно в любую погоду. В современных вольерах есть водопады и бассейны, в них, к слову, очень любят купаться тигры и ягуары, а вот львы предпочитают обходить воду стороной. У всех животных есть будки, вигвамы, домики и внутренние помещения, где они могут укрыться. Те клетки, в которых бассейнов нет, дважды в день поливают из шланга водой и наливают лужи.На старой территории зоопарка много деревьев, рядом водоем, что дает желанную стабильную прохладу летом. А для волков листву имитирует специальная военная маскировочная сетка.Обезьяны, львы, верблюды. Для этих животных и вовсе наша жара не жара.Долгожданным летом у зверей все, как у людей: мороженое, бассейн, умеренные солнечные ванны и жизнь прекрасна.