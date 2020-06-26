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Как животные зоопарка охлаждаются в жару

27.06.2020 06:30 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Лето. На градуснике плюс 27. Лучшее спасение в жару - отдых в тени или плавание в водоеме, или мороженое. Так  считают и питомцы Минского зоопарка.

Мороженое в жару, оказывается, любят  еноты и лисы. Про медведицу Нюру и говорить не приходится. Та готова лопать мороженое килограммами. В принципе  температура воздуха 27 и даже 30 для животных вполне  переносима, ведь температура тела у них немного выше человеческой, поэтому им легче перенести зной. Кроме того, с наступлением тепла в зоопарке делают многое, чтобы  постояльцы чувствовали себя комфортно в любую погоду. В современных вольерах есть водопады и бассейны, в них, к слову, очень любят купаться  тигры и ягуары, а вот львы предпочитают обходить воду стороной. У всех животных есть будки, вигвамы, домики и внутренние помещения, где они могут укрыться.  Те клетки, в которых бассейнов нет, дважды в день поливают из шланга водой  и наливают лужи.

Алевтина Тимашкова-Красовская, ведущий зоотехник Минского зоопарка: "Если все лето будет под 35,  для копытных лужи наливаем, чтобы можно было им охлаждаться. И у оленя, и у зубра налиты специальные водоемы, имитация болотистой местности, где они прячутся. Т.е. они ложатся там и им хорошо".

На старой территории зоопарка много деревьев, рядом водоем, что дает желанную стабильную прохладу летом.   А для волков листву имитирует    специальная военная маскировочная сетка.  

Алевтина  Тимашкова-Красовская, ведущий зоотехник Минского зоопарка: "Обезьяны в принципе не страдают. Водички побольше, тазик с водой - и развлечение, плескаются". 

Обезьяны, львы, верблюды. Для этих животных и вовсе наша жара не жара.Долгожданным летом у зверей все, как у людей: мороженое, бассейн, умеренные солнечные ванны и жизнь прекрасна.

 
 
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Лето. На градуснике плюс 27. Лучшее спасение в жару - отдых в тени или плавание в водоеме, или мороженое. Так  считают и питомцы Минского зоопарка. Мороженое в жару,...
 
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