«Препятствовали работе милиции». Глава минской милиции пояснил, почему ОМОН задерживал журналистов

Источник материала: Tut.by

19 июня минчане собрались у здания филармонии на последний легальный пикет по сбору подписей за претендентов на президентских выборах. Образовалась очередь, которую назвали цепью солидарности с задержанными накануне выборов оппонентами власти. Люди стихийно собирались и в других частях города, например, на Грушевке. В тот вечер ОМОН забирал в автозаки, в том числе и журналистов, которые выполняли свою работу. Мы попросили начальника ГУВД Мингориполкома пояснить, за что задерживали прессу.



Момент задержания журналистов «Радыё Свабода», корреспонденты были обозначены бейджами «ПРЕССА»

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

19 июня, па данным Белорусской ассоциации журналистов, в Минске были задержаны: журналисты «Радыё Свабода» Александра Дынько и Андрей Рабчик, фрилансер Ирина Ореховская, корреспондент Reuters Владимир Костин, журналисты «Еврорадио» Мария Вайтович и Артем Майоров, журналисты TUT.BY Вадим Замировский и Анжелика Василевская (последняя — в Могилеве), журналист Onliner.by Настасья Занько, журналист украинского телеканала «112» Инна Кардаш, журналист «КП в Беларуси» Святослав Зоркий.

После нескольких часов, проведенных в автозаках и милицейских участках журналисты были освобождены без составления административных протоколов. Редакции СМИ подключали пресс-службу минской милиции и МВД, чтобы их коллег отпустили.

Аккредитованных журналистов «Радио Свобода» задержали прямо во время прямого эфира

Начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков в ходе прямой линии 27 июня пояснил, что 19 июня прессу задержали, потому что журналисты препятствовали работе милиционеров.

Согласно Закону «О массовых мероприятиях», журналист, освещая такие события, обязан иметь ясно видимый отличительный знак представителя СМИ. Это может быть нарукавная повязка, бейдж или жилет.

— Их доставили в территориальный орган внутренних дел, где узнали, что они журналисты, с ними была проведена профилактическая беседа и всех отпустили. Согласно Закону «О массовых мероприятиях» журналисты должны быть обозначены, но не у всех были бейджи, — пояснил Иван Кубраков. — Сотрудники милиции несколько раз предупреждали, что проходит несанкционированное массовое мероприятие, журналисты иногда становились на пути милиции, чтобы снимок, может, сделать, препятствовали работе. Рекомендация для прессы — исполнять свои служебные обязанности, не препятствуя работе госорганов.