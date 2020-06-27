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«Препятствовали работе милиции». Глава минской милиции пояснил, почему ОМОН задерживал журналистов
27.06.2020 12:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
19 июня минчане собрались у здания филармонии на последний легальный пикет по сбору подписей за претендентов на президентских выборах. Образовалась очередь, которую назвали цепью солидарности с задержанными накануне выборов оппонентами власти. Люди стихийно собирались и в других частях города, например, на Грушевке. В тот вечер ОМОН забирал в автозаки, в том числе и журналистов, которые выполняли свою работу. Мы попросили начальника ГУВД Мингориполкома пояснить, за что задерживали прессу.
19 июня, па данным Белорусской ассоциации журналистов, в Минске были задержаны: журналисты «Радыё Свабода» Александра Дынько и Андрей Рабчик, фрилансер Ирина Ореховская, корреспондент Reuters Владимир Костин, журналисты «Еврорадио» Мария Вайтович и Артем Майоров, журналисты TUT.BY Вадим Замировский и Анжелика Василевская (последняя — в Могилеве), журналист Onliner.by Настасья Занько, журналист украинского телеканала «112» Инна Кардаш, журналист «КП в Беларуси» Святослав Зоркий.
После нескольких часов, проведенных в автозаках и милицейских участках журналисты были освобождены без составления административных протоколов. Редакции СМИ подключали пресс-службу минской милиции и МВД, чтобы их коллег отпустили.Аккредитованных журналистов «Радио Свобода» задержали прямо во время прямого эфира
Начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков в ходе прямой линии 27 июня пояснил, что 19 июня прессу задержали, потому что журналисты препятствовали работе милиционеров.
— Их доставили в территориальный орган внутренних дел, где узнали, что они журналисты, с ними была проведена профилактическая беседа и всех отпустили. Согласно Закону «О массовых мероприятиях» журналисты должны быть обозначены, но не у всех были бейджи, — пояснил Иван Кубраков. — Сотрудники милиции несколько раз предупреждали, что проходит несанкционированное массовое мероприятие, журналисты иногда становились на пути милиции, чтобы снимок, может, сделать, препятствовали работе. Рекомендация для прессы — исполнять свои служебные обязанности, не препятствуя работе госорганов.
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