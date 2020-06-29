ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Премьера "Найдорф" на волнах Белорусского радио

29.06.2020 09:21 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Премьера на волнах Белорусского радио! Сегодня вечером в эфире Первого национального канала прозвучит радиоспектакль по одноименной повести лауреата Государственной премии писателя Ивана Пташникова. Постановка приурочена к 75-летию со дня Великой Победы. Действие разворачивается в 1944 в канун освобождения Беларуси. В аудиоверсии произведения сохранили художественный прием автора -  противопоставление военного и мирного времени.

Олег Винярский, режиссер-постановщик Первого национального канала Белорусского радио:  "Для постановочной группы очень важно найти тех людей, которые смогут донести слово писателя, которые смогут раскрыть его. И вот вместе с опытными людьми сюда приходят и молодые актеры, которые только дебютируют в радиостудии".

Радиоспектакль "Найдорф" стал дебютным сразу для четырех артистов. Впервые в микрофонах зазвучали главный герой - заслуженный артист Беларуси Игорь Денисов, актеры Вероника Буслаева, Арина Рябычина и Никита Кротович. На волнах крупнейшего радиоканала страны премьера "Найдорф" состоится в 22:05.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Премьера на волнах Белорусского радио! Сегодня вечером в эфире Первого национального канала прозвучит радиоспектакль по одноименной повести лауреата...
 
Новости дня
Новости общества
 
Почти 13,5 тыс. детей оздоровились в лагерях за первую смену
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

28.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Кировец
29.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Вороновская газета
Маяк Преднепровья

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика