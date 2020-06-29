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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Премьера "Найдорф" на волнах Белорусского радио Премьера на волнах Белорусского радио! Сегодня вечером в эфире Первого национального канала прозвучит радиоспектакль по одноименной повести лауреата...

Премьера на волнах Белорусского радио! Сегодня вечером в эфире Первого национального канала прозвучит радиоспектакль по одноименной повести лауреата Государственной премии писателя Ивана Пташникова. Постановка приурочена к 75-летию со дня Великой Победы. Действие разворачивается в 1944 в канун освобождения Беларуси. В аудиоверсии произведения сохранили художественный прием автора - противопоставление военного и мирного времени.Радиоспектакль "Найдорф" стал дебютным сразу для четырех артистов. Впервые в микрофонах зазвучали главный герой - заслуженный артист Беларуси Игорь Денисов, актеры Вероника Буслаева, Арина Рябычина и Никита Кротович. На волнахпремьера "Найдорф" состоится в 22:05.