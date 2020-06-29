Председатель Союза кинематографистов: Взятый в Беларуси курс позволил проявиться большому количеству талантов

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"Если бы не курс, который мы взяли 26 лет назад, у нас бы не было столько талантливых людей, столько поводов для гордости – побед, в том числе в искусстве. В покое...