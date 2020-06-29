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Председатель Союза кинематографистов: Взятый в Беларуси курс позволил проявиться большому количеству талантов

29.06.2020 11:12 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

"Если бы не курс, который мы взяли 26 лет назад, у нас бы не было столько талантливых людей, столько поводов для гордости – побед, в том числе в искусстве. В покое рождается идея. В таких условиях человек понимает, что необходимо для реализации его творческих возможностей. Счастье, что у меня есть возможность высказывать свое мнение, заниматься любимым делом, ездить в другие страны и делиться опытом. Никто меня в этом не ограничивает", - сказал председатель Союза кинематографистов Виктор Васильев.

Подробнее на БелТА.

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"Если бы не курс, который мы взяли 26 лет назад, у нас бы не было столько талантливых людей, столько поводов для гордости – побед, в том числе в искусстве. В покое...
 
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