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Председатель Союза кинематографистов: Взятый в Беларуси курс позволил проявиться большому количеству талантов
29.06.2020 11:12 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT"Если бы не курс, который мы взяли 26 лет назад, у нас бы не было столько талантливых людей, столько поводов для гордости – побед, в том числе в искусстве. В покое рождается идея. В таких условиях человек понимает, что необходимо для реализации его творческих возможностей. Счастье, что у меня есть возможность высказывать свое мнение, заниматься любимым делом, ездить в другие страны и делиться опытом. Никто меня в этом не ограничивает", - сказал председатель Союза кинематографистов Виктор Васильев.
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Председатель Союза кинематографистов: Взятый в Беларуси курс позволил проявиться большому количеству талантов
"Если бы не курс, который мы взяли 26 лет назад, у нас бы не было столько талантливых людей, столько поводов для гордости – побед, в том числе в искусстве. В покое...
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