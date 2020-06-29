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Городской референдум планируют провести в Бресте
29.06.2020 12:51 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНародное голосование устроят в Бресте: местные жители будут решать, что делать с аккумуляторным заводом. Как именно пройдет голосование, брестчане решали вместе с руководством города. Напомним, аккумуляторный завод построили в прошлом году в свободной экономической зоне. Но так и не запустили. Некоторые горожане оказались против работы предприятия: по их мнению, производство навредит экологии.
Провести референдум предложил Президент Александр Лукашенко во время недавней рабочей поездки в Брест. Глава государства пообщался с брестчанами и пообещал помочь решить проблему демократично - путем народного голосования. Организует его городской исполнительный комитет.
На встрече с его руководством горожане обсудили технические вопросы проведения референдума. Среди них - сбор подписей и состав участковых комиссий. Высказать свое мнение мог любой желающий.
Виталий Казак, житель г. Бреста: "Мы четко изложили руководству страны о той опасности, которая существует по этому заводу, но просто так сейчас его закрыть нельзя. Для того чтобы все было сделано по закону, необходимо провести референдум, мы будем все делать в позитивном ключе, власти города идут на беспрецедентный диалог".
Александр Рогачук, председатель Брестского горисполкома: "Мы - я имею в виду городскую власть - намерены сделать этот процесс максимально открытым, максимально понятным людям. Референдум - это форма прямой демократии, и очень важно, чтобы не было профанации самой этой идеи. Поэтому в зале здесь сегодня те люди, которые изъявили желание участвовать в этом сложном организационном рабочем процессе".
Сегодня в Бресте право голоса имеют 230 тысяч жителей. Провести городской референдум планируют в августе после президентских выборов. Подготовку к голосованию по аккумуляторному заводу начнут в ближайшее время.
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Народное голосование устроят в Бресте: местные жители будут решать, что делать с аккумуляторным заводом. Как именно пройдет голосование, брестчане решали вместе с...
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