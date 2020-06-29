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«З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ»: Беларусь — в пятерке мировых лидеров по производству молока и мяса

29.06.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

«З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ»: Беларусь — в пятерке мировых лидеров по производству молока и мяса

Именно животноводство формирует основу экспортного потенциала агропромышленного комплекса страны. Беларусь занимает второе место в мире по производству молока на душу населения после Нидерландов, по мясу входит в пятерку лидеров. В СНГ заняла лидирующее положение по производству картофеля, мяса и молока на человека.

«З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ»: Беларусь — в пятерке мировых лидеров по производству молока и мяса

В числе лучших производителей: СПК «Лариновка» Оршанского района, СПК имени Деньщикова Гродненского района, СПК «Агрокомбинат Снов» Несвижского района и ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский». Среди лидеров в мясном скотоводстве — ОАО «Василишки» Щучинского, ГП «Олекшицы» Берестовицкого и СПК «Прогресс-Вертелишки» Гродненского района.

О достижениях отечественной сельскохозяйственной отрасли, работе аграриев, ученых, перерабатывающих организаций — всех, кто обеспечивает продовольственную безопасность Беларуси. Мультимедийный проект Белта: «З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ»: сельское хозяйство» читайте здесь.

БелТА

 
 
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Именно животноводство формирует основу экспортного потенциала агропромышленного комплекса страны. Беларусь занимает второе место в мире по производству молока...
 
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