«З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ»: Беларусь — в пятерке мировых лидеров по производству молока и мяса

Именно животноводство формирует основу экспортного потенциала агропромышленного комплекса страны. Беларусь занимает второе место в мире по производству молока на душу населения после Нидерландов, по мясу входит в пятерку лидеров. В СНГ заняла лидирующее положение по производству картофеля, мяса и молока на человека.





В числе лучших производителей: СПК «Лариновка» Оршанского района, СПК имени Деньщикова Гродненского района, СПК «Агрокомбинат Снов» Несвижского района и ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский». Среди лидеров в мясном скотоводстве — ОАО «Василишки» Щучинского, ГП «Олекшицы» Берестовицкого и СПК «Прогресс-Вертелишки» Гродненского района.

О достижениях отечественной сельскохозяйственной отрасли, работе аграриев, ученых, перерабатывающих организаций — всех, кто обеспечивает продовольственную безопасность Беларуси. Мультимедийный проект Белта: «З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ»: сельское хозяйство» читайте здесь .

БелТА