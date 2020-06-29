Сотрудники ДФР приехали в хранилище, где находятся картины из коллекции Белгазпромбанка

Источник материала: Tut.by

29 июня к галерее «Арт-Беларусь» приехали сотрудники Департамента финансовых расследований КГК.



«Ева» Хаима Сутина, судя по оперативной съемке, тоже была «приобщена к делу». Картина приобретена на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке в 2013 году за 1,8 млн долларов. Это самая дорогая картина в Беларуси. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Три года назад галерея «Арт-Беларусь» открылась в здании Дворца искусства на минской улице Козлова.

На нем все еще висят рекламные растяжки, с которых смотрят работы Марка Шагала, Леона Бакста, Хаима Сутина, Шраги Царфина и других всемирно известных белорусских художников. До 12 июня они входили в частную коллекцию Белгазпромбанка, которая в 2017 году стала публичной — увидеть ее мог любой желающий за небольшую плату. Теперь картины приобщены к уголовному делу . Вместо них на стенах галереи висят пустые рамы и QR-коды.

Изъятие картин, по информации TUT.BY? было запланировано на 14.30 понедельника — в день, когда галерея не работает, а следовательно, в ней нет посетителей.

На закрытых дверях висит репродукция картины «Ева» Хаима Сутина, под ней — два хэштега: #вместесЕвой и #разамзЕвай. На полках магазина при галереи лежат наклейки — тоже с Евой.

В 13.45 мимо прошел директор Дворца искусства Александр Зинкевич.

В 14.10 на лестнице, которая ведет в галерею, замелькали сотрудники галереи — с коробками в руках и упаковочной пленкой.

В 14.27 ко Дворцу подъехал черный мерседес и четыре сотрудника ДФР в нем. Трое из проследовали в галерею.

Сотрудники галереи говорят, что им запрещено делиться информацией.