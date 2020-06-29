|
Сотрудники ДФР приехали в хранилище, где находятся картины из коллекции Белгазпромбанка
29.06.2020 15:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
29 июня к галерее «Арт-Беларусь» приехали сотрудники Департамента финансовых расследований КГК.
Три года назад галерея «Арт-Беларусь» открылась в здании Дворца искусства на минской улице Козлова.
На нем все еще висят рекламные растяжки, с которых смотрят работы Марка Шагала, Леона Бакста, Хаима Сутина, Шраги Царфина и других всемирно известных белорусских художников. До 12 июня они входили в частную коллекцию Белгазпромбанка, которая в 2017 году стала публичной — увидеть ее мог любой желающий за небольшую плату. Теперь картины
Изъятие картин, по информации TUT.BY? было запланировано на 14.30 понедельника — в день, когда галерея не работает, а следовательно, в ней нет посетителей.
На закрытых дверях висит репродукция картины «Ева» Хаима Сутина, под ней — два хэштега: #вместесЕвой и #разамзЕвай. На полках магазина при галереи лежат наклейки — тоже с Евой.
В 13.45 мимо прошел директор Дворца искусства Александр Зинкевич.
В 14.10 на лестнице, которая ведет в галерею, замелькали сотрудники галереи — с коробками в руках и упаковочной пленкой.
В 14.27 ко Дворцу подъехал черный мерседес и четыре сотрудника ДФР в нем. Трое из проследовали в галерею.
Сотрудники галереи говорят, что им запрещено делиться информацией.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
29 июня к галерее «Арт-Беларусь» приехали сотрудники Департамента финансовых расследований КГК, чтобы забрать из хранилища картины, на которых наложен арест.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)