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Лукашенко повысит зарплаты педагогам и изменит правила поступления в вузы

29.06.2020 15:18 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В Беларуси начато поэтапное повышение зарплат профессорско-преподавательскому составу, за ближайшие пять лет она достигнет 150% по стране. 

Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с педагогическим активом Беларуси, передает пресс-служба президента.

Глава государства сказал, что считает педагогов «мнениеформирующими» людьми, в отличие от тех, кто «хайпует» в интернете. «Кто, если не преподаватель вуза, политолог, депутат, кто, если не вы, сегодня формирует мнение нашего народа», - заметил он.

О системе образования в целом

Лукашенко напомнил, что когда-то было решено совершенствовать, что уже наработано, а не ломать всю систему образования. В то время «со всех сторон начали подкидывать различные идеи радикального реформирования системы образования».

По мнению президента, если бы пошли на это, то «сегодня бы плелись в числе отстающих, потеряли бы и школу, и традиции, и людей».

«Вопрос в одном: кому здесь, в Европе, нужно существование потенциального конкурента, самостоятельного, интеллектуального и развитого?» - отметил глава государства. По словам Лукашенко, став президентом, он был вынужден заниматься системой образования. Он заявил, что не нужно ничего ломать и выдумывать, а совершенствовать, что есть.

«Кто, если не преподаватель вуза, политолог, депутат, кто, если не вы, сегодня формируете мнение нашего народа», - заметил глава государства.

О новых правилах поступления в вуз

Лукашенко удивляют отдельные политики, которые ратуют об исключительно платной системе образования, тогда как сами они имели возможность учиться в вузах бесплатно.  

«Это значит, что дети из рабочих семей, пусть даже талантливые и умные, просто не смогут себе позволить такую роскошь, как высшее образование, - сказал президент. - Путь, который выбрали многие страны, разделив общество на элиту и рабочий класс, на тех, кому доступна и недоступна привилегия учиться в университетах, нам не подходит».

Позиция президента в том, чтобы даже молодые люди из глубинки могли стать студентами, если имеют знания и желание учиться.

«Этому принципу должна соответствовать система вступительных экзаменов. При отборе в вуз приемной комиссии необходимо видеть человека, а не только (и не столько, может быть) результат тестирования. Министру образования дано поручение проработать этот вопрос», - сказал глава государства.

По его мнению, нужно, чтобы преподаватель видел своего будущего студента.

«Должен сказать, что системой тестирования в лучшие вузы страны мы отсекаем трудолюбивую, способную молодежь, родители которой, будем прямо говорить, не входят в элиту нашей страны. Нет у них родителей-бизнесменов, больших денег… Сама система не дает возможности поступить в вузы ребятам, скажем, из сельских школ, где преподавание еще немножко ниже, чем в крупных городах, в Минске. Где нет такого репетиторства, что можно дополнительно получить знания», - считает Лукашенко.

Президент поручил к следующей вступительной кампании разработать новые правила поступления в вузы.

По его словам, все нововведения будут широко обсуждаться, но эту работу нужно сделать в кратчайшие сроки.

Про общежития для студентов

В ближайшие пять лет будет сделано все, чтобы каждый нуждающийся в жилье студент был обеспечен общежитиями. По словам президента, сегодня эта цифра составляет 89,5%, но в некоторых районах доходит до 100%.

Общежития в студенческой деревне президент сравнил с трехзвездочными отелями по условиям.

О работе с молодежью

По мнению главы государства, по сравнению с советскими временами, в области работы с молодежью произошел «откат назад». «Каждый университет, институт, факультет должен иметь набор таких механизмов работы. И альтернатива виртуальной жизни должна быть интересной», - уверен Лукашенко.

По его мнению, детей нельзя оставлять наедине с информационным пространством. Если сегодня не заниматься детьми самим, то ими займутся «другие воспитатели, зарубежные идеологи, а иногда и преступники».

«И тогда в истории независимой Беларуси, которую должны продолжить наши дети, можем поставить точку. Даже жирную», - сказал он.


Важно учить студентов мыслить, делать самостоятельные выводы, выходить за рамки программы, самообразовываться. Но нельзя допустить, чтобы терялась связь с государственной идеологией.

«Покажите мне хоть одну сильную и самодостаточную страну в мире, которая не придает этой теме большое значение», - заметил президент.

Об уровне образования

В Беларуси работает модель «Университет 3.0», которая заключается в симбиозе образования, науки и предпринимательства. Система успешно развивается на базе восьми вузов и будет продолжена.

Сегодня вузах проводятся фундаментальные и прикладные исследования, а это говорит о достойном уровне отечественного высшего образования и подготовки научных кадров высшей квалификации.

По словам Лукашенко, Беларусь входит в 30 наиболее развитых стран мира по показателям в сфере образования.

«Среднее европейское, по мировым меркам совсем небольшое государство, мы увеличили экспорт образовательных услуг, обучаем на 20 тыс. больше иностранных граждан, чем в первые годы нашей независимости. И то, что к нам поехали учиться иностранцы, говорит о многом. Это конкретный и весомый аргумент в пользу качественного образования», - подчеркнул президент.

Кроме того, показатели распределения и трудоустройства выпускников находятся на уровне почти 100%. «А ведь в конце 1990-х - начале 2000-х проблема направления на работу существовала», - отметил Лукашенко.

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси начато поэтапное повышение зарплат профессорско-преподавательскому составу, за ближайшие пять лет она достигнет 150% по стране. 
 
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