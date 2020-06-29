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Прогноз погоды на 30 июня
29.06.2020 16:34 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПредупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях. Оранжевый уровень опасности. 30 июня (вторник) ночью по западной половине, днем на большей части территории республики ожидаются грозы, при грозах в отдельных районах сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.
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Предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях. Оранжевый уровень опасности. 30 июня (вторник) ночью по западной половине, днем на большей части...
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