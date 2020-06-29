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Минскому метро 36 лет

29.06.2020 19:22 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

У тех,  кто прокладывает подземные дороги,  сегодня исторический день. 36   лет  назад  29 июня первый  поезд столичной подземки проехал от станции "Институт культуры"  до "Московской". В то время новый вид транспорта предпочитали ежедневно более 200 тысяч пассажиров. Сегодня вместе с количеством станций и веток выросли и цифры пользователей  почти в 4 раза. В этом году метростроевцы сдадут третью ветку - зеленую. Сейчас там работают без перерыва. Например, на "Вокзальной" почти завершена облицовка станции и тоннелей. 
Первыми начнут работать сразу  четыре  станции зеленой ветки. А уже в начала июля буровой щит "Алеся" начнет прокладывать тоннели далее в  сторону "Аэродромной".

 
 
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У тех,  кто прокладывает подземные дороги,  сегодня исторический день. 36   лет  назад  29 июня первый  поезд столичной подземки проехал от станции "Институт...
 
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