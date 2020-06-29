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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Минскому метро 36 лет У тех, кто прокладывает подземные дороги, сегодня исторический день. 36 лет назад 29 июня первый поезд столичной подземки проехал от станции "Институт...

У тех, кто прокладывает подземные дороги, сегодня исторический день. 36 лет назад 29 июня первый поезд столичной подземки проехал от станции "Институт культуры" до "Московской". В то время новый вид транспорта предпочитали ежедневно более 200 тысяч пассажиров. Сегодня вместе с количеством станций и веток выросли и цифры пользователей почти в 4 раза. В этом году метростроевцы сдадут третью ветку - зеленую. Сейчас там работают без перерыва. Например, на "Вокзальной" почти завершена облицовка станции и тоннелей.Первыми начнут работать сразу четыре станции зеленой ветки. А уже в начала июля буровой щит "Алеся" начнет прокладывать тоннели далее в сторону "Аэродромной".