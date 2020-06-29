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В Слуцком районе дан старт реконструкции участка трассы Р23 Минск - Микашевичи

29.06.2020 19:22 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Дорогу  протяженностью 16 километров  построят  до  Солигорска. Она будет четырехполосной - расширят  уже существующую двухполосную. Кроме того, в планах реконструкции переоборудование моста через реку, возведение пешеходных переходов, автобусных остановок и стоянок. Новый участок трассы будет полностью соответствовать всем требованиям безопасного движения.
Участок реконструкции соединит Слуцк и Солигорск в ноябре следующего года. Далее в планах  обновление автомагистрали до Старобина.

 
 
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Дорогу  протяженностью 16 километров  построят  до  Солигорска. Она будет четырехполосной - расширят  уже существующую двухполосную. Кроме того, в планах...
 
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