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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Слуцком районе дан старт реконструкции участка трассы Р23 Минск - Микашевичи Дорогу протяженностью 16 километров построят до Солигорска. Она будет четырехполосной - расширят уже существующую двухполосную. Кроме того, в планах...

Дорогу протяженностью 16 километров построят до Солигорска. Она будет четырехполосной - расширят уже существующую двухполосную. Кроме того, в планах реконструкции переоборудование моста через реку, возведение пешеходных переходов, автобусных остановок и стоянок. Новый участок трассы будет полностью соответствовать всем требованиям безопасного движения.Участок реконструкции соединит Слуцк и Солигорск в ноябре следующего года. Далее в планах обновление автомагистрали до Старобина.