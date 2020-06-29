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В Слуцком районе дан старт реконструкции участка трассы Р23 Минск - Микашевичи
29.06.2020 19:22 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTДорогу протяженностью 16 километров построят до Солигорска. Она будет четырехполосной - расширят уже существующую двухполосную. Кроме того, в планах реконструкции переоборудование моста через реку, возведение пешеходных переходов, автобусных остановок и стоянок. Новый участок трассы будет полностью соответствовать всем требованиям безопасного движения.
Участок реконструкции соединит Слуцк и Солигорск в ноябре следующего года. Далее в планах обновление автомагистрали до Старобина.
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Дорогу протяженностью 16 километров построят до Солигорска. Она будет четырехполосной - расширят уже существующую двухполосную. Кроме того, в планах...
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