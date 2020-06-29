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Искали доллары в желудке. Как чиновники комментировали громкие задержания - и что в итоге дошло до суда
29.06.2020 17:52 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
У блогера Тихоновского следователи на даче
«Заставили глотать зонд, ходить в туалет на ведро — искали взятку»
Летом 2013 года Комитет государственной безопасности
В суде стали
— Искали взятку, — рассказал обвиняемый. — Обыск продолжался 22 часа. Меня и членов семьи (жену, дочь, внучку) раздели и осмотрели. Потом вызвали сотрудников МЧС, чтобы проверить, не спрятал ли я взятку в вентиляционных отверстиях. Ничего не нашли. Вызвали сантехника, который снял унитаз, прочистил стояк. Опять ничего нет. Дальше приехали две ассенизаторские машины, которые откачали воду из канализации, но и там ничего не было. Тогда оперативники решили, что я съел эти деньги. Меня привезли в поликлинику КГБ, где сначала проверили меня на рентгене, потом заставили проглотить зонд. Этого им показалось мало. Меня поместили в изолятор, дали ведро, в которое я должен был ходить в туалет. Восемь дней его не выносили, хотя температура воздуха в помещении доходила до 35 градусов. Потом испражнения отправили на экспертизу, которая показала, что денег и там нет.
Важный момент — деньги, которые так и не нашли, были мечеными. Их «по просьбе» правоохранителей незадолго до их визита Сидько должен был ему передать взяткодатель.
Пока Сидько сидел в СИЗО, Александр Лукашенко прокомментировал его дело:
— Дошло до того, что председатель Белкоопсоюза Сидько купил и оформил на дочь дом на Канарских островах. Наверное, в надежде, что правоохранительные органы там его не достанут.
А Сидько в суде пояснил:
— У моей дочери на самом деле есть недвижимость на острове Гранд-Канария. Но это не дом, а трехкомнатная квартира на последнем этаже в панельном доме. Думаю, она стоит дешевле, чем моя квартира в Минске на улице Пионерской.
Улица Пионерская в микрорайоне Дрозды занимает
Сидько за коррупцию был осужден на 12 лет лишения свободы, суд постановил взыскать с него незаконно приобретенный доход — 582 млн рублей (на момент постановления приговора это было 36 380 долларов). Незаконное обогащение взыскали с еще одного фигуранта, начальника управления капитального строительства и инвестиций Белкоопсоюза Дмитрия Колодезного — 161 млн рублей (10 065 долларов на момент постановления приговора).
Полмиллиона долларов в «тайниках» профессора
— А это кадры оперативной съемки обыска в гараже и по месту жительства директора РНПЦ травматологии и ортопедии Александра Белецкого, —
В суде Белецкому
Объедал детей, брал взятки со школьных столовых
Еще одно
Глава КГБ Валерий Вакульчик
— В Минске коррупционные проявления выявляются по всем сферам, уровням и направлениям. Наиболее резонансный пример — задержание одного за другим руководителей главного управления потребительского рынка Мингорисполкома, в том числе бывшего заместителя мэра Доморацкого, которые выстроили систему поборов с комбинатов школьного питания и торговых предприятий столицы. Деньги брали в том числе со школьных столовых, установив твердую ежемесячную таксу. Для этого детям уменьшали порции, перерабатывали несъеденные остатки или просто меняли рецептуру. Руководители ГУПР регулярно наведывались в столичный ЦУМ за товарами, не расплачиваясь за них. И организовывали банкеты в минских ресторанах за счет подчиненных предприятий. Барисевичу (был начальником ГУПР, когда Доморацкий занимал должность вице-мэра, и подчинялся ему. — Прим. TUT.BY) и Доморацкому регулярно доставлялись продукты питания из комбината школьного питания, явно не для всех стал уроком.
Сначала задержали Сергей Барисевича, и он действительно заявлял, что коррупционную схему организовал Доморацкий, но это не нашло никакого подтверждения в суде, где Доморацкий выступал как свидетель.
Его самого
Отец отвечает за сына
В 2016 году некогда успешный бизнесмен Владимир Япринцев вместе с сыном и его партнером по бизнесу оказался на скамье подсудимых. Заявление в КГБ написал друг и партнер по «Трайпл» Юрий Чиж. Всем троим предъявили обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Следствие насчитало ущерб около 30 млн долларов.
Япринцев-младший и его партнер Александр Арабян в суде пояснили, что заключали мнимые контракты на поставку, на самом деле брали у знакомых бизнесменов деньги под проценты и регулярно платили им, пока в начале 2015 года Казбек не потерял на хеджировании (страховании рисков) около 40 млн долларов. После этого на счетах молодых бизнесменов почти ничего не осталось. Мнимые контракты устраивали всех — не так-то просто провести через банк займ для офшорной компании.
Владимир Япринцев заявил, что только в общих чертах знал о деятельности сына. Отношения к его офшорным компаниям не имел, гарантийные письма, которые ему давали на подпись, не читал. О реальных проблемах он узнал летом 2015 года, незадолго до своего задержания.
Итак, в суд поступило дело по обвинению Япринцева-старшего в мошенничестве (до 10 лет лишения свободы), журналисты вели онлайн-трансляцию процесса. Через две недели глава КГБ
А ближе к завершению процесса прокурор заявил о переквалификации обвинения Япринцеву-старшему — на укрывательство преступления, то есть снабжал сына незаконными документами. В итоге Япринцев-старший вышел на свободу в зале суда, ему дали штраф (около 5,4 тысячи долларов). Сын и его друг получили по 8 лет колонии, в 2018 году Казбек Япринцев
Оперативники приостановили видеосъемку — и взятка нашлась
Летом 2017 года в МВД сообщили, что в момент получения взятки был задержан глава Солигорска Александр Римашевский. Задерживали на дороге в Копыльском районе. Поскольку Римашевский по должности входил в кадровый реестр главы государства, то добро на его задержание давал Лукашенко.
В суде выяснились интересные подробности. Экс-чиновнику предъявили обвинение в получении взяток на общую сумму 16 900 долларов. Взяткодатель согласился сотрудничать со следствием, поэтому по делу проходил не как обвиняемый, а как свидетель. Во время допроса он путался в показаниях, не мог вспомнить точное место передачи денег и обстоятельства совершения преступления. Но самым любопытным оказался последний эпизод обвинения, когда Римашевского, как указывало МВД, задержали «с поличным».
Адвокат обратил внимание суда, что факт передачи взятки никак не зафиксирован, хотя оперативники заранее выдали взяткодателю помеченные деньги и записывающую аппаратуру. Видеозапись следственного эксперимента прерывалась более чем на 40 минут. Это в суде подтвердили и понятые, которые сказали, что «просто стояли и чего-то ждали».
Деньги в итоге были обнаружены в тонкой книге, в которой лежал конверт и 27 купюр — 2,7 тысячи долларов.
— На видео мы видим, что книгу внимательно посмотрели и положили, далее на нее складывают другие предметы, которые достают из ящика, —
В МВД настаивали, что сотрудники ГУБОПиК действовали правомерно. Суд счел, что вина экс-чиновника доказана в полном объеме, его
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