Искали доллары в желудке. Как чиновники комментировали громкие задержания - и что в итоге дошло до суда

Источник материала: Tut.by

У блогера Тихоновского следователи на даче нашли за диваном 900 тысяч долларов. У банкира Бабарико, его друзей и коллег, как заявляют в Госконтроле , многомиллионные офшоры. Задержания накануне выборов-2020 продолжаются , так что можно предположить, что впереди нас ждут новые сообщения. А пока давайте вспомним предыдущие громкие заявления правоохранителей, которые вызывали вопросы в суде, — о задержаниях «с поличным», преступных доходах чиновников, бизнесменов и врачей.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Заставили глотать зонд, ходить в туалет на ведро — искали взятку»

Летом 2013 года Комитет государственной безопасности заявил , что выявил и пресек коррупцию среди руководителей Белкоопсоюза — занимались вымогательством взяток (откатов) за победу в тендере на строительные работы, за продажу земли и объектов недвижимости. Размеры требуемых взяток достигали 500 тысяч долларов. В КГБ уточняли: при передаче очередной части взяток и был задержан председатель Белкоопсоюза Сергей Сидько.



Сергей Сидько на процессе в Верховном суде Фото: naviny.by

В суде стали известны подробности обыска и задержания Сидько.

— Искали взятку, — рассказал обвиняемый. — Обыск продолжался 22 часа. Меня и членов семьи (жену, дочь, внучку) раздели и осмотрели. Потом вызвали сотрудников МЧС, чтобы проверить, не спрятал ли я взятку в вентиляционных отверстиях. Ничего не нашли. Вызвали сантехника, который снял унитаз, прочистил стояк. Опять ничего нет. Дальше приехали две ассенизаторские машины, которые откачали воду из канализации, но и там ничего не было. Тогда оперативники решили, что я съел эти деньги. Меня привезли в поликлинику КГБ, где сначала проверили меня на рентгене, потом заставили проглотить зонд. Этого им показалось мало. Меня поместили в изолятор, дали ведро, в которое я должен был ходить в туалет. Восемь дней его не выносили, хотя температура воздуха в помещении доходила до 35 градусов. Потом испражнения отправили на экспертизу, которая показала, что денег и там нет.

Важный момент — деньги, которые так и не нашли, были мечеными. Их «по просьбе» правоохранителей незадолго до их визита Сидько должен был ему передать взяткодатель.

Пока Сидько сидел в СИЗО, Александр Лукашенко прокомментировал его дело:

— Дошло до того, что председатель Белкоопсоюза Сидько купил и оформил на дочь дом на Канарских островах. Наверное, в надежде, что правоохранительные органы там его не достанут.

А Сидько в суде пояснил:

— У моей дочери на самом деле есть недвижимость на острове Гранд-Канария. Но это не дом, а трехкомнатная квартира на последнем этаже в панельном доме. Думаю, она стоит дешевле, чем моя квартира в Минске на улице Пионерской.

Улица Пионерская в микрорайоне Дрозды занимает первое место в рейтинге самых дорогих по стоимости недвижимости улиц Минска. На момент рассмотрения дела в суде, в 2015 году квадратный метр здесь стоил 4500 долларов. Семье Сергея Сидько принадлежала трехкомнатная квартира в этом районе.

Сидько за коррупцию был осужден на 12 лет лишения свободы, суд постановил взыскать с него незаконно приобретенный доход — 582 млн рублей (на момент постановления приговора это было 36 380 долларов). Незаконное обогащение взыскали с еще одного фигуранта, начальника управления капитального строительства и инвестиций Белкоопсоюза Дмитрия Колодезного — 161 млн рублей (10 065 долларов на момент постановления приговора).

Полмиллиона долларов в «тайниках» профессора

— А это кадры оперативной съемки обыска в гараже и по месту жительства директора РНПЦ травматологии и ортопедии Александра Белецкого, — рассказывали на БТ, демонстрируя пачки долларов и алкоголь из оперативной съемки КГБ. — В тайниках обнаружено порядка полумиллиона долларов. Топ-менеджер задержан за коррупционные связи с коммерческими структурами.



Александр Белецкий в суде Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В суде Белецкому предъявили обвинение — получение взяток на общую сумму 4 тысячи евро и 3 тысячи долларов. Доктор признал, что брал эти деньги, они пошли, в том числе, на организацию поездки 12 белорусских врачей на конференцию в Испанию. А как же полмиллиона долларов? Выяснилось, что крупные суммы, найденные дома и на счетах, Александру Белецкому давали состоятельные друзья Например, владелец «Амкодора» Александр Шакутин 20 лет финансово помогал Белецкому, и это не было связано с его профессиональной деятельностью. В обвинении сумма в полмиллиона долларов не фигурировала. Минский городской суд постановил вернуть Белецкому арестованное имущество — более 550 тысяч долларов.

Объедал детей, брал взятки со школьных столовых

Еще одно резонансное дело — против бывшего заместителя главы Минска Андрея Доморацкого, который незадолго перед задержанием был переведен на должность начальника Главного управления потребительского рынка.



Андрей Доморацкий в суде Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Глава КГБ Валерий Вакульчик докладывал Лукашенко:

— В Минске коррупционные проявления выявляются по всем сферам, уровням и направлениям. Наиболее резонансный пример — задержание одного за другим руководителей главного управления потребительского рынка Мингорисполкома, в том числе бывшего заместителя мэра Доморацкого, которые выстроили систему поборов с комбинатов школьного питания и торговых предприятий столицы. Деньги брали в том числе со школьных столовых, установив твердую ежемесячную таксу. Для этого детям уменьшали порции, перерабатывали несъеденные остатки или просто меняли рецептуру. Руководители ГУПР регулярно наведывались в столичный ЦУМ за товарами, не расплачиваясь за них. И организовывали банкеты в минских ресторанах за счет подчиненных предприятий. Барисевичу (был начальником ГУПР, когда Доморацкий занимал должность вице-мэра, и подчинялся ему. — Прим. TUT.BY) и Доморацкому регулярно доставлялись продукты питания из комбината школьного питания, явно не для всех стал уроком.

Сначала задержали Сергей Барисевича, и он действительно заявлял, что коррупционную схему организовал Доморацкий, но это не нашло никакого подтверждения в суде, где Доморацкий выступал как свидетель.

Его самого судили позже — за «необоснованно сбереженные деньги» ГУПРа, взятку 2,5 тысячи долларов за согласование работы кафе и незаконную премию на сумму около тысячи долларов. Экс-чиновнику дали 12 лет, при обжаловании срок сократили до 7 лет. Никаких школьных обедов, взяток со столовых и бесплатных товаров из ЦУМа нет ни в обвинении, ни в приговоре.

Отец отвечает за сына

В 2016 году некогда успешный бизнесмен Владимир Япринцев вместе с сыном и его партнером по бизнесу оказался на скамье подсудимых. Заявление в КГБ написал друг и партнер по «Трайпл» Юрий Чиж. Всем троим предъявили обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Следствие насчитало ущерб около 30 млн долларов.



Владимир Япринцев в суде Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Япринцев-младший и его партнер Александр Арабян в суде пояснили, что заключали мнимые контракты на поставку, на самом деле брали у знакомых бизнесменов деньги под проценты и регулярно платили им, пока в начале 2015 года Казбек не потерял на хеджировании (страховании рисков) около 40 млн долларов. После этого на счетах молодых бизнесменов почти ничего не осталось. Мнимые контракты устраивали всех — не так-то просто провести через банк займ для офшорной компании.

Владимир Япринцев заявил, что только в общих чертах знал о деятельности сына. Отношения к его офшорным компаниям не имел, гарантийные письма, которые ему давали на подпись, не читал. О реальных проблемах он узнал летом 2015 года, незадолго до своего задержания.

Итак, в суд поступило дело по обвинению Япринцева-старшего в мошенничестве (до 10 лет лишения свободы), журналисты вели онлайн-трансляцию процесса. Через две недели глава КГБ заявил , что «в отношении Владимира Япринцева возникает много вопросов (отметим, что до суда Япринцев год отсидел в СИЗО КГБ — Прим. TUT.BY), он помогал сыну решать возникающие проблемы, подписывал гарантийные письма, не имея на это полномочий. Это не мошенничество непосредственно, а пособничество в мошенничестве».

А ближе к завершению процесса прокурор заявил о переквалификации обвинения Япринцеву-старшему — на укрывательство преступления, то есть снабжал сына незаконными документами. В итоге Япринцев-старший вышел на свободу в зале суда, ему дали штраф (около 5,4 тысячи долларов). Сын и его друг получили по 8 лет колонии, в 2018 году Казбек Япринцев вышел на свободу , его помиловал президент.

Оперативники приостановили видеосъемку — и взятка нашлась

Летом 2017 года в МВД сообщили, что в момент получения взятки был задержан глава Солигорска Александр Римашевский. Задерживали на дороге в Копыльском районе. Поскольку Римашевский по должности входил в кадровый реестр главы государства, то добро на его задержание давал Лукашенко.





В суде выяснились интересные подробности. Экс-чиновнику предъявили обвинение в получении взяток на общую сумму 16 900 долларов. Взяткодатель согласился сотрудничать со следствием, поэтому по делу проходил не как обвиняемый, а как свидетель. Во время допроса он путался в показаниях, не мог вспомнить точное место передачи денег и обстоятельства совершения преступления. Но самым любопытным оказался последний эпизод обвинения, когда Римашевского, как указывало МВД, задержали «с поличным».

Адвокат обратил внимание суда, что факт передачи взятки никак не зафиксирован, хотя оперативники заранее выдали взяткодателю помеченные деньги и записывающую аппаратуру. Видеозапись следственного эксперимента прерывалась более чем на 40 минут. Это в суде подтвердили и понятые, которые сказали, что «просто стояли и чего-то ждали».

Деньги в итоге были обнаружены в тонкой книге, в которой лежал конверт и 27 купюр — 2,7 тысячи долларов.

— На видео мы видим, что книгу внимательно посмотрели и положили, далее на нее складывают другие предметы, которые достают из ящика, — пояснил защитник. — А когда возобновляется видеосъемка, эта книга почему-то уже оказывается наверху и один из осматривающих автомобиль открывают эту книгу и вот, пожалуйста — сразу конверт. Слава богу, у одного понятого хватило совести, он рассказал нам, как этот конверт появляется в книге. Оказывается, один сотрудник милиции открыл дверь от водителя, когда видеосъемка была приостановлена, добрался до пассажирского сиденья и, как сказал понятой, что-то там делал, копошился, после чего возобновилась видеосъемка, и нам показывают конверт! Показания понятого говорят нам, каким образом эта так называемая взятка оказалась в машине. Говоря простым языком, она была подброшена.

В МВД настаивали, что сотрудники ГУБОПиК действовали правомерно. Суд счел, что вина экс-чиновника доказана в полном объеме, его приговорили к 8 годам лишения свободы. Но уже через полгода Александр Римашевский вышел на свободу , сейчас руководит сельхозпредприятием в Брестской области.