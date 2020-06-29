Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лунный календарь дачника. 28 июня - 4 июля 28 июня - идеальный день для посадки цветущих лекарственных трав. 29 июня - займитесь декором и обустройством дачного участка. 30 июня - посадите крыжовник,...

28 июня - идеальный день для посадки цветущих лекарственных трав.29 июня - займитесь декором и обустройством дачного участка.30 июня - посадите крыжовник, малину, смородину с закрытой корневой системой.1 июля - обработайте сад от болезней и вредителей.2 июля - посвятите день сбору овощей и ягод.3 июля - если посадите комнатные цветы, они распустятся быстро.4 июля - подрыхлите приствольные круги деревьев. В первую очередь яблонь и груш.