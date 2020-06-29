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Лунный календарь дачника. 28 июня - 4 июля

29.06.2020 17:30 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

28 июня - идеальный день для посадки цветущих лекарственных трав.

29 июня - займитесь декором и обустройством дачного участка.

30 июня - посадите крыжовник, малину, смородину с закрытой корневой системой.

1 июля - обработайте сад от болезней и вредителей.

2 июля - посвятите день сбору овощей и ягод.

3 июля - если посадите комнатные цветы, они распустятся быстро.

4 июля - подрыхлите приствольные круги деревьев. В первую очередь яблонь и груш.
 
 
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28 июня - идеальный день для посадки цветущих лекарственных трав. 29 июня - займитесь декором и обустройством дачного участка. 30 июня - посадите крыжовник,...
 
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