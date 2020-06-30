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Минск больше 10 лет обещают полностью перевести на артезианскую воду, но все никак

30.06.2020 09:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Коллапс с водой в Минске хорошо показал, насколько современный город зависит от качества воды из-под крана. В сеть попала некачественная вода — по следам этого происшествия даже возбудили уголовное дело за служебную халатность. В первую очередь проблема коснулась районов, которые снабжаются водой из поверхностных источников. Вспоминаем, сколько лет весь Минск собираются перевести на на более качественную воду — артезианскую.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Кто в Минске пьет воду из Вилейского водохранилища? Напоминаем

Водой из поверхностных источников снабжается третья часть Минска — Московский, Фрунзенский и частично Октябрьский районы. Вода в квартиры поступает из резервного водохранилища Крылово, которое входит в Вилейско-Минскую водную систему. Перед подачей в сеть вода проходит очистку, ее хлорируют.

Еще две трети столицы получают воду из подземных источников — артезианских скважин. Такая вода очищается природным путем, проходя через слои почвы. В большинстве случаев ее не нужно дополнительно очищать и обрабатывать.

Разговоры о том, что весь Минск нужно перевести на подземное водоснабжение, идут больше десяти лет.
Как вода попадает в дома минчан — показываем на схемах

Полностью перевести Минск на подземные источники к 2015 году

Перевод всей столицы на артезианское водоснабжение — проблема, которую «нужно было решить десять, двадцать лет назад». Так сказал еще в 2009 году тогдашний председатель Минского городского комитета природных ресурсов Александр Боровиков. Он же сообщил, что город с 2013 года будут постепенно переводить на подземные источники, а к 2015-му завершат задачу. Забирать воду собирались из скважин Воложинского района Минской области, более чем в 40 километрах от столицы. Самой дорогостоящей частью проекта могла стать именно прокладка труб.

Боровиков допускал, что сроки из-за сложной экономической ситуации могут откорректировать, но говорил, что проект, «несмотря на свою затратность, имеет первоочередное значение для города».

В 2010-м цель по переводу Минска на подземные источники включили в госпрограмму «Чистая вода» на 2011−2015 годы.

«2020-й — это более реально»

Проект по переводу минчан на артезианскую воду в 2011 году оценивали в 680 млрд неденоминированных рублей, цифры называл экс-директор «Минскводоканала» Иосиф Герасименок. Финансировать дело должны были городской бюджет, местный фонд охраны природы и средства предприятий водопроводно-канализационного хозяйства.

Отмечалось: чтобы обеспечить артезианской водой Фрунзенский район и часть Московского, нужно сделать немало: построить водозабор «Вязынка», построить и изменить схему магистральных водоводов, по которым подземную воду надо будет доставить на площадку очистной водопроводной станции в районе ТЭЦ-4.

Информация по срокам окончания проекта очень часто была противоречивой. Называли и 2013, и 2015, и 2016, и 2019 годы.

Впрочем, в разговоре с TUT.BY летом 2012 года начальник технического отдела Коммунального хозяйства Мингорисполкома Татьяна Левкович говорила про 2013-й как «немыслимую» дату:

— Чтобы заместить только 40% поверхностной воды на подземную, надо построить 40 километров напорных водоводов и двенадцать километров сборных водоводов, пробурить 40 скважин. Стоимость первого этапа перевода на сегодня составляет около 1,5 трлн рублей (на 2011 год. — Прим. TUT.BY). И поэтому при всем нашем желании 2013-й год — это просто немыслимо.

Вот 2020-й, оценивала собеседница, — это «более реальный срок».

Почти так и вышло: из одной госпрограммы планы по подземным источникам перетекли в другую — «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016−2020 годы.

Под проект по артезианской воде собирались построить водозабор «Вязынка», но сначала появилась информация, что эту стройку перенесли на 2030-й, а еще позже — что ее отменили.

Новая дата — 2025-й

В декабре 2018 года президент Александр Лукашенко встречался с активом Минска, он тогда высказался и о воде:

— У столицы сегодня треть источников — поверхностные. Это неправильно. Планируйте к середине следующей пятилетки (крайний срок — 2025 год) полностью перевести все питьевое водоснабжение города на подземные источники.

В октябре 2019 года директор «Минскводоканала» Олег Аврутин объяснял агентству «Минск-Новости», как успехи.

— Уже утверждено задание на проектирование, начать которое планируется в нынешнем году. Сейчас идет выбор подрядной организации, которая этим займется. Предпроектные проработки у нас есть, благодаря им известны все ключевые технические решения. Предстоит самый сложный этап проектирования — определиться с трассировкой, решить, как и где будут проложены водоводы, по которым артезианская вода пойдет в столицу. Ведь все питающие водозаборы находятся в некотором удалении от Минска.

В марте 2020-го замначальника производства «Минскводопровод» предприятия «Минскводоканал» Наталья Сазанова рассказывала:

— У нас уже есть предпроектная документация, в которой были рассмотрены различные варианты. Выбран один из них: развитие водозаборов с южной части города — в Пуховичском и Дзержинском районах Минской области.

Высказывался совсем недавно по наболевшей теме и начальник производства «Минскводопровода» Антон Голоскок, он же подтвердил дату перехода на подземные источники — 2025 год.

Возможно, недавний водный коллапс встряхнет чиновников и заставит наконец взяться за крупный проект, который долгие годы откладывали.

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Теги: Минск
 
 
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Коллапс с водой в Минске хорошо показал, насколько большой город зависит от качества воды из-под крана. Проблема коснулась в первую очередь тех районов столицы,...
 
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