Инспекция госпожнадзора Пинского ГРОЧС проводит контрольные проверки предприятий и организаций Пинска и района

Источник материала: Полесская правда

Государственными инспекторами г. Пинска и Пинского района по пожарному надзору с 11.06.2020 по 30.06.2020 проведены мониторинги 68 избирательных участков расположенных в г.Пинске, на предмет соблюдения законодательства в области обеспечения пожарной безопасности по следующим адресам:

участок №1: г.Пинск, ул. Брестская, 141 (Пинский государственный профессиональный лицей строителей); участок №2: г.Пинск, ул. Брестская, 141 (Пинский государственный профессиональный лицей строителей); участок №3: г.Пинск, ул. Крайняя, 15 (ДОСААФ); участок №4: г.Пинск, ул. Брестская, 69а (ГУО «Средняя школа №1 г.Пинска»); участок №5: г.Пинск, ул. Брестская, 69а (ГУО «Средняя школа №1 г.Пинска»); участок №6: г.Пинск, ул.Революционная, 12 (отделение УО «Пинский государственный аграрно-технический колледж им. А.Е. Клещева»); участок №7: г.Пинск, ул.Революционная, 2 (ГУО «Гимназия №3 имени В.З. Коржа»); участок №8: г.Пинск, ул.Революционная, 20 (Пинский государственный профессиональный колледж машиностроения); участок №9: г.Пинск, ул. Граничная, 4 (Территориальный центр социального обслуживания населения г.Пинска); участок №10: г.Пинск, ул.Брестская, 56 (детская библиотека имени Я.Коласа); участок 11: г.Пинск, Брестская, 34 (Дом культуры ЗАО «Холдинговая компания Пинскдрев»); участок №12: г.Пинск, ул.Горького, 15 (центральная городская библиотека); участок №13: г.Пинск, ул.Черняховского, 62А (ГУО «Средняя школа №3»); участок №14: г.Пинск, ул.З.Космодемьянской, 31 (кинотеатр «Победа»); участок №15: г.Пинск, ул.Черняховского, 72 (общежитие Пинского колледжа УО «Брестский государственный университет им. А.С.Пушкина»); участок №16: г.Пинск, ул.Первомайская, 37 (ГУО «Средняя школа №6 г.Пинска»); участок №17: г.Пинск, пл.Ленина, 7 (ГУК «Пинский городской Дом культуры»); участок №18: г.Пинск, ул.Заслонова, 8 (ГУО «Пинская ДШИ»); участок №19: г.Пинск, ул.Первомайская, 66 (админ. здание ОАО «Строительный трест №2»); участок №20: г.Пинск, ул. Советская, 42 (Межрайоннный онкологический диспансер); участок №21: г.Пинск, ул.Шубитидзе, 16 (ГУО «Средняя школа №12»); участок №22: г.Пинск, ул.Куликова, 27 (уч. корпус №2 УО «Полесский государственный университет»); участок №23: г.Пинск, ул.Ольховских, 22 (УО «Пинский государственный аграрный технологический колледж»); участок №24: г.Пинск, ул. К.Маркса, 13 (ГУО «Гимназия №1 им. Ф.Я.Перца»); участок №25: г.Пинск, ул.ИПД, 46 (универсальный спортивный комплекс УО «Полесский государственный университет»); участок №26: г.Пинск, ул. Ж.Гуренковой, 9 (ГУО «Средняя школа №16»); участок №27: г.Пинск, ул. Ж.Гуренковой, 9 (ГУО «Средняя школа №16»); участок №28: г.Пинск, ул.Рокоссовского, 6 (УО «Пинский государственный медицинский колледж»); участок №29: г.Пинск, ул.Калиновая, 4а (ГУО «Средняя школа №2 им. Героев Днепровской Флотилии»); участок №30: г.Пинск, ул.Карасева, 1 (УЗ «Пинский межрайонный родильный дом»); участок №31: г.Пинск, ул.Студенческая, 13 (общежитие №4 УО «Полесский государственный университет»); участок №32: г.Пинск, ул.Центральная, 5 (Пинский колледж УО «Брестский государственный университет им. А.С.Пушкина»); участок №33: г.Пинск, ул.Рокоссовского, 36 (ГУО «Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации»); участок №34: г.Пинск, ул.Рокоссовского, 36 (ГУО «Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации»); участок №35: г.Пинск, ул.Центральная, 18 (ГУО «Средняя школа №8»); участок №36: г.Пинск, ул.Центральная, 18 (ГУО «Средняя школа №8»); участок №37: г.Пинск, ул.Островского, 7 (ГУО «Средняя школа №15»); участок №38: г.Пинск, ул.Островского, 7 (ГУО «Средняя школа №15»); участок №39: г.Пинск, ул.Первомайская, 140 (ГУК «Пинский городской центр культуры и творчества»); участок №40: г.Пинск, ул.Первомайская, 140 (ГУК «Пинский городской центр культуры и творчества»); участок №41: г.Пинск, ул.Ильина, 13 (ГУО «Гимназия №2»); участок №41: г.Пинск, ул.Ильина, 13 (ГУО «Гимназия №2»); участок №42: г.Пинск, ул.Ильина, 13 (ГУО «Гимназия №2»); участок №43: г.Пинск, ул.Первомайская, 159 (административное здание ППТО «Полесье»); участок №44: г.Пинск, ул.Центральная, 74 (ГУО «Ясли-сад №27»); участок №45: г.Пинск, ул.Первомайская, 191 (УЗ «Пинская центральная больница»); участок №46: г.Пинск, ул.Первомайская, 179 (ГУО «Средняя школа №9»); участок №47: г.Пинск, ул.Первомайская, 179 (ГУО «Средняя школа №9»); участок №48: г.Пинск, ул.Федотова, 36 (УО «Пинский государственный профессионально-технический колледж легкой промышленности»); участок №49: г.Пинск, ул.Первомайская, 151 (ГУО «Средняя школа №7»); участок №50: г.Пинск, ул.Первомайская, 151 (ГУО «Средняя школа №7»); участок №51: г.Пинск, ул.Гайдаенко, 12 (ГУО «Средняя школа №11»); участок №52: г.Пинск, ул.Гайдаенко, 12 (ГУО «Средняя школа №11»); участок №53: г.Пинск, пр-т.Жолтовского, 15а (ГУО «Ясли-сад №8»); участок №54: г.Пинск, ул.Гайдаенко, 39 (админ. здание Пинские электрические сети); участок №55: г.Пинск, ул.Гайдаенко, 58 (Центр дополнительного образования детей и молодежи г.Пинска); участок №56: г.Пинск, пр-т Жолтовского, 37 (ГУО «Средняя школа №18); участок №57: г.Пинск, пр-т Жолтовского, 37 (ГУО «Средняя школа №18); участок №58: г.Пинск, пр-т Жолтовского, 37 (ГУО «Средняя школа №18); участок №59: г.Пинск, ул.Парковая, 172 (ГУО «Средняя школа №14); участок №60: г.Пинск, ул.Парковая, 172 (ГУО «Средняя школа №14); участок №61: г.Пинск, ул.Парковая, 172 (ГУО «Средняя школа №14); участок №62: г.Пинск, ул.Шапошника, 25 (ГУО «Средняя школа №10); участок №63: г.Пинск, ул.Шапошника, 25 (ГУО «Средняя школа №10); участок №64: г.Пинск, ул.Шапошника, 23 (ГУО «Ясли-сад №20 г.Пинска»); участок №65 г.Пинск, ул.Кунькова, 52 «ЧУТПП «Восход-Сервис»); участок №66: г.Пинск, ул.Техническая, 3 (ГУО «Средняя школа №17); Участок №67: г.Пинск, ул.Техническая, 3 (ГУО «Средняя школа №17); Участок №68: г.Пинск, пр-т Жолтовского, 109 (ОАО «Кузлитмаш»).

В ходе проведения обследований на участках для голосования №39, №40 ГУК «Пинский городской центр культуры и творчества», г.Пинск, ул.Первомайская, 140 были выявлены длящиеся нарушения правил пожарной безопасности.

Руководителям субъектов выданы рекомендации по соблюдению и недопущению нарушений правил пожарной безопасности в период проверки избирательной кампании. Особое внимание обращено на соблюдение противопожарного режима на задействованных объектах, содержание эвакуационных выходов, организация обучения персонала (знание персоналом объекта требований пожарной безопасности, касающихся их профессиональной деятельности, порядка действий в случаях срабатывания установок пожарной автоматики, возникновения пожара и других чрезвычайных ситуаций), наличие первичных средств пожаротушения, состояние сетей и источников противопожарного водоснабжения, проездов и подъездов к объектам, состояние (работоспособность и исправность) систем пожарной автоматики и противодымной защиты, а также качество их технического обслуживания.

Инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС А.К. Мисюковец

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Государственными инспекторами г. Пинска и Пинского района по пожарному надзору с 11.06.2020 по 30.06.2020 проведены мониторинги 56 избирательных участков расположенных в Пинском районе, на предмет соблюдения законодательства в области обеспечения пожарной безопасности по следующим адресам:

Берёзовичский № 1: д. Берёзовичи, сельский Дом культуры д.Березовичи; Бобриковский № 2: д. Бобрик, центральный сельский Дом культуры; Малоплотницкий № 3: д. Малая Плотница, Малоплотницкий фельдшерско-акушерский пункт; Плоскинский № 4: д. Плоскинь, сельский клуб; Доброславский № 5: д. Доброславка, сельский Дом культуры; Боричевичский № 6: д. Боричевичи, административное здание Боричевичского сельисполкома; Валищенский № 7: агрогородок Валище, сельский Дом культуры; Озаричский № 8: д.Озаричи, сельская библиотека; Клетнянский № 9: д. Клетная, сельский Дом фольклора; Городищенский № 10: пос. Городище, центральный сельский Дом культуры; Почаповский № 11: д. Почапово, административное здание ОАО «Почапово»; Купятичский № 12: д. Купятичи, государственное учреждение образования «Купятичская средняя школа» Пинского района; Дубойский № 13: д. Дубое, сельский Дом культуры; Кончицкий № 14: д. Кончицы, сельский Дом культуры; Каменский № 15: д. Камень, административное здание Загородского сельского исполнительного комитета; Борковский № 16: д. Борки, сельский Дом культуры; Вязский № 17: д. Вяз, ГУО «Вязский ясли-сад Пинского района»; Каллауровичский № 18: д. Каллауровичи, сельский клуб; Ласицкий № 19: д. Ласицк, центральный сельский Дом культуры; Логишинский № 20: г.п. Логишин, Логишинский молодежный Центр культуры; Ковнятинский № 21: д. Ковнятин, сельский клуб; Лемешевичский № 22: д. Лемешевичи, сельский Дом культуры; Лопатинский № 23: агрогородок Лопатино, сельский Дом культуры; Лыщенский № 24: д. Лыще, сельский Дом культуры; Заборовский № 25: д. Заборовцы, ГУО «Заборовский ясли-сад Пинского района»; Пучинский № 26 д. Пучины, сельский клуб; Мерчицкий № 27: д. Мерчицы, административное здание Мерчицкого сельского исполнительного комитета; Молотковичский № 28: агрогородок Молотковичи, административное здание Молотковичского сельского исполнительного комитета; Житновичский № 29: д. Житновичи, административное здание Житновичского лесничества ГЛХУ «Пинский лесхоз»; Домашицкий № 30: д. Домашицы, сельский Дом культуры; Садовый № 31: п. Садовый, Дом культуры ОАО «Пинский винодельческий завод»; Новодворский № 32: агрогородок Новый Двор, административное здание Новодворского сельского исполнительного комитета; Чуховский № 33: д. Чухово, сельский Дом культуры; Ботовский № 34: д. Ботово, Ботовский фельдшерско-акушерский пункт Пинского района; Стошанский № 35: д. Стошаны, сельский Дом фольклора; Оснежицкий № 36: агрогородок Оснежицы, районный Центр культуры и досуга; Запольский № 37: д. Галево, учебный корпус учреждения образования «Пинский аграрный технологический колледж»; Галевский № 38: д. Галево, учебный корпус учреждения образования «Пинский аграрный технологический колледж»; Оховский № 39: агрогородок Охово, центральный сельский Дом культуры; Кошевичский № 40 д. Кошевичи, государственное учреждение образования «Кошевичская средняя школа» Пинского района; Парохонский № 41: агрогородок Парохонск, сельский Центр культуры и досуга; Березцовский № 42: д. Березцы, Березцовский фельдшерско-акушерский пункт Пинского района; Вишевичский № 43: д. Пинковичи, государственное учреждение образования «Центр творчества детей и молодёжи Пинского района»; Пинковичский № 44: д. Пинковичи, сельский Дом культуры; Плещицкий № 45: агрогородок Плещицы, сельский Центр культуры и досуга; Лосичский № 46: д. Лосичи, фельдшерско-акушерский пункт; Стытычевский № 47: д. Стытычево, сельский Дом культуры; Поречский № 48: д. Поречье, центральный сельский Дом культуры; Тобульский № 49: д.Тобулки, административное здание Поречского сельского исполнительного комитета; Сошненский № 50: агрогородок Сошно, сельский Дом культуры; Дубновичский № 51: д. Дубновичи, фельдшерско-акушерский пункт Пинского района; Ставокский № 52: д. Ставок, сельский Дом культуры; Хойновский № 53: д. Хойно, государственное учреждение образования «Хойновский детский сад – базовая школа» Пинского района; Жидченский № 54: агрогородок Жидче, сельский Дом культуры; Городищенский больничный № 55: д. Городище, клуб учреждения здравоохранения «Брестская областная психиатрическая больница «Городище»; Молотковичский больничный № 56: агрогородок Молотковичи, зал заседаний филиала «Инфекционная больница «Молотковичи» учреждения здравоохранения «Пинская центральная больница».

Руководителям субъектов выданы рекомендации по соблюдению и недопущению нарушений правил пожарной безопасности в период проверки избирательной кампании. Особое внимание обращено на соблюдение противопожарного режима на задействованных объектах, содержание эвакуационных выходов, организация обучения персонала (знание персоналом объекта требований пожарной безопасности, касающихся их профессиональной деятельности, порядка действий в случаях срабатывания установок пожарной автоматики, возникновения пожара и других чрезвычайных ситуаций), наличие первичных средств пожаротушения, состояние сетей и источников противопожарного водоснабжения, проездов и подъездов к объектам, состояние (работоспособность и исправность) систем пожарной автоматики и противодымной защиты, а также качество их технического обслуживания.

Инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС А.К. Мисюковец

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На основании решения о проведении мониторинга первым заместителем начальника Пинского ГРОЧС Рябых В.В. завершен мониторинг сельскохозяйственных предприятий ОАО «Парохонское и ОАО «Почапово», филиал «Невель» ОАО «Пинский мясокомбинат», СУП «ПинскдревАгро», ОАО «Лыще». По результатам мониторинга в адрес сельскохозяйственных организаций были направлены рекомендации об устранении нарушений требований законодательства о пожарной безопасности.

Инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС А.В. Брашевец

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В соответствии с решением о проведении мониторинга изучен контрольный список вопросов предоставленный ГУО «Ставокской средней школой» Пинского района. Согласно предоставленной информации в ГУО «Ставокская средняя школа» имеются нарушения «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7 (далее – «Общие требования», не выполняются требования пунктов. Направлены рекомендации в адрес ГУО «Ставокская средняя школа».

Инженер ИНиП Пинского ГРОЧС А.В. Колб

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В соответствии с решением о проведении мониторинга изучен контрольный список вопросов предоставленный Филиалом «Межрайонный онкологический диспансер» УЗ «Пинская центральная поликлиника». Согласно предоставленной в чек-листе информации на субъекте хозяйствования не выполняются требования пункта 57 «Общих требований». Направлены рекомендации в адрес Филиала «Межрайонный онкологический диспансер» УЗ «Пинская центральная поликлиника».

Инженер ИНиП Пинского ГРОЧС А.В. Колб