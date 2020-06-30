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«Два дня было нормально, теперь опять вонючая». Некоторые минчане снова сообщают о проблемах с водой

30.06.2020 13:36 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минчане продолжают сообщать о проблемах с водой. Одни жалуются, что в квартиры вернулась вонючая вода, другие пишут об отключенном без предупреждения горячем и холодном водоснабжении. Вот некоторые сигналы от читателей.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Напомним, на прошлой неделе из кранов в Фрунзенском и Московском районах шла вонючая вода, несколько суток ее было запрещено пить. Были жалобы на некачественную воду и в некоторых других районах Минска. 27 июня запрет отменили, санстанция заявила, что вода снова в порядке, по следам ЧП возбудили уголовное дело.

«Два дня шла нормальная вода, теперь опять вонючая»

Люди с разных минских улиц пишут в редакцию, что в их домах не исчезал (или вернулся) неприятный запах воды.

Нелла Ивановна живет на улице Притыцкого, 42. Говорит: 27 и 28 июня вода была нормальной, а 29-го и 30-го резкий неприятный запах вернулся.

— Домовой чат бурлит. Проблема во всех подъездах. Вчера вечером люди организовали флешмоб и в 21.00 массово спускали воду в квартирах — из этого все равно ничего не вышло. Муж вчера все-таки принял душ и по всей квартире разошелся сильный запах — очень пахнет йодом. Многие жители дома оставили заявки на 115, но до сих пор ситуация не улучшилась. Пока для питья используем воду, которую набрали в предыдущие дни впрок.

Cветлана живет неподалеку, на улице Притыцкого, 38.

— Вода воняет до сих пор, в том числе сегодня утром. На подъездах ни одного объявления нет, в 115 просто принимают заявки, реакции никакой ни от ЖЭСа, ни от водоканала. Помогите разобраться, когда это закончится и почему нет подвоза питьевой воды? — возмущается минчанка.

Владислав пишет, что в доме на улице Сердича, 66 вода также продолжает неприятно пахнуть.

— По сайту водоканала, у нас в доме смешанный водозабор — с очистной станции и из подземного источника. Соседи через пару домов от нас с чистой водой уже три дня, а у нас до сих пор — если включить воду на три минуты, то в ванну зайти невозможно.

В воскресенье мужчина оставлял заявку на сайте 115.бел, но проблема с водой в доме до сих пор не решена.

«Нет ни горячей, ни холодной воды»

Вторая категория жалоб на 30 июня — в некоторых домах пропала вода. Внятных пояснений по этому поводу люди не получают, объявления о плановых отключениях на подъездах не висят.

Татьяна — жительница дома по адресу Кунцевщина, 36.

— Уже три дня в доме нет горячей воды, хотя плановое отключение только с 6 июля. И вот сегодня в моем 9-м подъезде нет воды вообще, — возмущена собеседница. — В некоторых подъездах холодной воды не было и вчера. Я позвонила в 115, мне сказали, что авария. Спрашиваю, что за авария такая, с которой три дня не могут справиться. Никто не знает, никто не в курсе, с ЖЭС нормально связаться нельзя. Цистерны с питьевой водой поблизости до сих пор нет.

Девушка добавляет, что если без горячей воды прожить проще, то холодная нужна всегда.

— Это сколько нужно наносить домой воды из магазина? Ведь она нужна не только для питьевых, но и для многих хозяйственных нужд.

Утром об отсутствии воды в домах также сообщали жители домов по улице Лобанка, 71, Шаранговича, 59−2, а также микрорайона Малиновка-7.

Что говорят в «Минскводоканале»

В «Минскводоканале» TUT.BY поясняют, что обращения по качеству воды уже не массовые. По указанным в заметке адресам отключение воды предприятие не проводило — а значит, за подробностями стоит звонить в ЖЭСы или в службу 115.

С жалобами на качество воды можно обращаться не только в службу 115, но и в диспетчерскую службу водоканала по телефону 8 017 389 42 68. Адреса домов, где вода из крана продолжает неприятно пахнуть, можно оставлять также на странице предприятия на фейсбуке. С претензиями работают точечно, специалисты делают отбор проб по конкретным домам и улицам.

Подвоз питьевой воды по некоторым адресам организуют и сегодня, за этим нужно следить на сайте «Минскводоканала». Прямо сейчас одна питьевая цистерна находится на улице Берута.

 
Теги: Минск
 
 
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Минчане продолжают сообщать о проблемах с водой. Одни жалуются, что в квартиры вернулась вонючая вода, другие пишут об отключенном без предупреждений горячем и...
 
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