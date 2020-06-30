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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так За эффективную работу сельского хозяйства Брестская область получила благодарность Президента Благодарность Президента получила Брестская область. Ее вручили за эффективную работу сельского хозяйства. По итогам прошлого года регион победил в...

Благодарность Президента получила Брестская область. Ее вручили за эффективную работу сельского хозяйства. По итогам прошлого года регион победил в республиканском соревновании за достижение лучших результатов в социально-экономическом развитии сельскохозяйственной отрасли и получил приз - 540 тысяч рублей. Сегодня Брестская область - лидер в производстве молока. В прошлом году здесь получили миллион 741 тонну. Это самый большой результат по стране.А как идут работы на полях сегодня - обсудили в формате видеоконференции. В ней участвовали все районы региона.Сейчас в регионе активно готовятся к уборочной кампании. И в ближайшие дни планируют приступить к сбору ячменя.