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За эффективную работу сельского хозяйства Брестская область получила благодарность Президента
30.06.2020 16:08 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБлагодарность Президента получила Брестская область. Ее вручили за эффективную работу сельского хозяйства. По итогам прошлого года регион победил в республиканском соревновании за достижение лучших результатов в социально-экономическом развитии сельскохозяйственной отрасли и получил приз - 540 тысяч рублей. Сегодня Брестская область - лидер в производстве молока. В прошлом году здесь получили миллион 741 тонну. Это самый большой результат по стране.
А как идут работы на полях сегодня - обсудили в формате видеоконференции. В ней участвовали все районы региона.
Александр Субботин, заместитель премьер-министра Беларуси: "В этом году именно село будет одним из тех локомотивов, которое не позволит свалиться нашей экономике на дно. Несмотря на вирус, несмотря на мировые экономические дела - падение цен на нефть и так далее. Поэтому я надеюсь, что мы поможем стране".
Сейчас в регионе активно готовятся к уборочной кампании. И в ближайшие дни планируют приступить к сбору ячменя.
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Благодарность Президента получила Брестская область. Ее вручили за эффективную работу сельского хозяйства. По итогам прошлого года регион победил в...
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