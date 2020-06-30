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Как строится метро: что на «Вокзальной» и чем сейчас занята «Алеся»

30.06.2020 18:52 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На «Вокзальной» уже завершили строительно-монтажные работы, готовятся устанавливать эскалатор в пешеходном переходе. «Алесе» на пути от «Аэродромной» к «Слуцкому Гостинцу» пришлось остановиться у обводненного участка. Как сейчас дела на стройке метро, сообщает агентство «Минск-Новости».


Станция «Вокзальная» сейчас. Фото: Павел Русак, «Минск-Новости»

Что на «Вокзальной»

Первая очередь третьей ветки метро — это станции «Вокзальная», «Ковальская Слобода», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Юбилейная площадь». По последней информации, их планируют ввести в эксплуатацию в августе 2020-го.

На станции «Вокзальная» завершили все строительно-монтажные работы, сейчас идет пусконаладка инженерных систем, наводят чистоту. На площадке у наземного вестибюля укладывают тротуарную плитку, потом займутся благоустройством. Об этом рассказал директор тоннельного отряда № 1 (ТО-1) «Минскметростроя» Александр Ободов.

— Наиболее трудоемкий для нашего отряда участок на этой линии теперь — пешеходное примыкание, выход с «Вокзальной» на платформу станции «Площадь Ленина». Мы уже приступили к отделке керамогранитом его основания и стен. После этого в пешеходном переходе, надеюсь, без проблем будет смонтирован и запущен эскалатор.

Все работы на перроне «Площади Ленина» и под ним планируют завершить к 7−8 августа.


Фото: Павел Русак, «Минск-Новости»

Фото: Павел Русак, «Минск-Новости»

Чем сейчас занята «Алеся»

После первого участка третьей линии откроют второй, а это станции «Аэродромная» — «Неморшанский Сад» — «Слуцкий Гостинец».

Больше всего метростроителей сейчас задействовано на станции «Аэродромной». Там начали сооружать монолитную конструкцию двух вестибюлей и платформенный участок.

Проходческий щит «Алеся» сейчас прокладывает правый тоннель от «Аэродромной» до «Слуцкого Гостинца» длиной 1830 метров.

— Щит уже преодолел 850 метров, и пока мы вынуждены остановиться. Ожидаем окончания перекладки инженерных сетей по трассе, а также укрепления тоннельного ствола, который подошел к участку с высоким уровнем грунтовых вод. Сейчас управление механизации «Минскметростроя» перекладывает на нашем пути большой водовод диаметром 900 миллиметров. Торопливость и небрежность именно в этом деле чревата самыми тяжелыми последствиями. Если он просядет над «Алесей», все вокруг будет затоплено. Но и щит массой 550 тонн и длиной 92 метра долго стоять на одном месте у обводненных грунтов не может. Опасно это и для проходчиков, и для самого механизированного комплекса, который может неконтролируемо потерять ось проходки, — объяснил Александр Ободов. — В общем, планируем вновь стартовать 1 июля, а к 15 августа выйти еще на один сложный участок в районе реки Лошицы, которую управление механизации должно пропустить тут по искусственному руслу. Если все пойдет без технических сбоев и временных задержек, правый тоннель пройдем до конца года. Затем в течение полутора-двух месяцев щит вновь перебазируется на станцию «Аэродромная» для параллельной проходки.

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Теги: Минск
 
 
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На «Вокзальной» уже завершили строительно-монтажные работы, готовятся устанавливать эскалатор в пешеходном переходе. «Алесе» на пути от «Аэродромной» к...
 
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