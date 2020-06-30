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Наши медпрепараты востребованы за рубежом

Совершенствование отечественной фармацевтики

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Глава Администрации Президента посетил Борисовский завод медпрепаратов Сегодня Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко посетил с рабочей поездкой Борисовский район. Одна из точек маршрута - завод лекарственных препаратов. Это...

Сегодня Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко посетил с рабочей поездкой Борисовский район. Одна из точек маршрута - завод лекарственных препаратов. Это предприятие - лидер фармацевтической отрасли. Состоит из пяти основных производственных цехов. Там выпускают капсулы, жидкие лекарства, гели и мази.Игорю Сергеенко показали аналитические лаборатории и склады, а также ознакомили с процессом приготовления порошков для инъекций. Каждая четвертая проданная пачка лекарств в аптеках страны - борисовского производства. Во время общения с трудовым коллективом Игорь Сергеенко отметил, что в условиях пандемии отечественная фармацевтика показала свое высокое качество - наши препараты востребованы как на внутреннем рынке, так и за рубежом.Сегодня предприятие работает в круглосуточном режиме. На заводе трудится около 3 тысяч человек.