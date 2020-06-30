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Глава Администрации Президента посетил Борисовский завод медпрепаратов

30.06.2020 20:06 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко посетил с рабочей поездкой Борисовский район. Одна из точек маршрута - завод лекарственных препаратов. Это предприятие - лидер фармацевтической отрасли. Состоит из пяти основных производственных цехов. Там выпускают капсулы, жидкие лекарства, гели и мази. 

Наши медпрепараты востребованы за рубежом


Игорю Сергеенко показали аналитические лаборатории и склады, а также ознакомили с процессом приготовления порошков для инъекций. Каждая четвертая проданная пачка лекарств в аптеках страны - борисовского производства. Во время общения с трудовым коллективом Игорь Сергеенко отметил, что в условиях пандемии отечественная фармацевтика показала свое высокое качество - наши препараты востребованы как на внутреннем рынке, так и за рубежом. 

Совершенствование отечественной фармацевтики


Игорь Сергеенко, Глава Администрации Президента: "Предприятие уверенно работает в этом году. Предприятие стабильно поставляет продукцию на внешние рынки - примерно половину составляет экспорт. Линейка стран - больше 20. Сегодня мы познакомились с отдельной линейкой продукции. Это высокотехнологичное производство, стерильное. Сегодня также обсудили с руководством предприятия и облисполкома дальнейшие направления совершенствования предприятия в плане завоевания новых рынков сбыта, в плане расширения производства".

Сегодня предприятие работает в круглосуточном режиме. На заводе трудится около 3 тысяч человек.

 
 
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Сегодня Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко посетил с рабочей поездкой Борисовский район. Одна из точек маршрута - завод лекарственных препаратов. Это...
 
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