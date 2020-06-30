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ЦИК обнародовал сведения о достоверных подписях в поддержку выдвижения кандидатов в президенты
30.06.2020 20:48 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПо данным Центризбиркома, у Виктора Бабарико 165 744 достоверных подписи, у Андрея Дмитриева - 106 841, у Анны Канопацкой - 146 588, Александра Лукашенко - 1 939 572. У Светланы Тихановской - 104 757 подписей, у Валерия Цепкало - 75 249, у Сергея Черечня - 143 109.
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По данным Центризбиркома, у Виктора Бабарико 165 744 достоверных подписи, у Андрея Дмитриева - 106 841, у Анны Канопацкой - 146 588, Александра Лукашенко - 1 939 572. У Светланы...
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