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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Институте повышения квалификации экспертов открыли новейший специализированный комплекс Не только теория, но и практическое погружение в судебно-экспертную деятельность. Сегодня в Институте повышения квалификации экспертов открыли новейший...

Не только теория, но и практическое погружение в судебно-экспертную деятельность. Сегодня в Институте повышения квалификации экспертов открыли новейший специализированный комплекс. В режиме реального времени масштабировать изображение под микроскопом позволяет одна из четырех в стране систем сканирования гистологических препаратов. Поработать в условиях любого места происшествия можно на криминалистическом полигоне.Только в прошлом году в институте прошли обучение эксперты из ОАЭ, Узбекистана и Казахстана - и это еще раз подтверждает востребованность учебного заведения на международной арене и развитие экспорта образовательных услуг.