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В Институте повышения квалификации экспертов открыли новейший специализированный комплекс

30.06.2020 21:16 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Не только теория, но и практическое погружение в судебно-экспертную деятельность. Сегодня в Институте повышения квалификации экспертов открыли новейший специализированный комплекс. В режиме реального времени масштабировать изображение под микроскопом позволяет одна из четырех в стране систем сканирования гистологических препаратов. Поработать в условиях любого места происшествия можно на криминалистическом полигоне.

Андрей Швед, председатель Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси: "Только в последние несколько лет более 70 иностранных судебных экспертов прошли здесь переподготовку и повышение квалификации. Бюджет заработал более 200 тысяч долларов. Основная часть из этих денег потрачена на приобретение современного оборудования для нужд института. Иностранные специалисты, которые обучались у нас, отмечают высокое качество подготовки, но самое главное: практико-ориентированность".

Только в прошлом году в институте прошли обучение эксперты из ОАЭ, Узбекистана и Казахстана - и это еще раз подтверждает востребованность учебного заведения на международной арене и развитие экспорта образовательных услуг.

 
 
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Не только теория, но и практическое погружение в судебно-экспертную деятельность. Сегодня в Институте повышения квалификации экспертов открыли новейший...
 
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