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Плавитесь от жары? Рассказываем, где в Гомеле сейчас можно купаться легально и безопасно

01.07.2020 09:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Специалисты Гомельского городского центра гигиены и эпидемиологии проверили состояние гомельских пляжей, на которых официально разрешено купаться. Рассказываем, к каким выводам пришли.


Фото: Сергей Комков

Ранее, в начале июня, пробы воды на пляжах «Роповский», «Каскад-1», «Волотовский», «Прудковский» и «Озерный» по микробиологическим показателям не соответствовали установленным требованиям — в них была обнаружена кишечная палочка (E.coli). Тогда же было ограничено использование этих водоемов для купания детей.

Проведенная 23 июня проверка этих пляжей показала, что результаты лабораторных исследований проб воды соответствуют требованиям — и детям снова можно здесь купаться.

Напомним, пока в Гомеле можно купаться на 10 пляжах: «Центральном», «Прудковском», «Волотовском», «Каскад-1», «Каскад-2»; «Любенском», «Западном», «Роповском», «Новобелицком» и «Озерном».

Правда, специалисты центра гигиены все же выявили незначительные нарушения санитарных норм на пляжах «Роповский» и «Прудковский» — и направили в Гомельский горисполком требования их устранить. Купаться здесь, напомним, все равно можно.

 
Теги: Гомель
 
 
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Специалисты Гомельского городского центра гигиены и эпидемиологии проверили состояние гомельских пляжей, на которых официально разрешено купаться....
 
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