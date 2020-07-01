Электромобили Geely поступят в продажу с 2021 года

Источник материала: БT

Цена такой машины будет на уровне 70 тысяч рублей. Планируется, что авто сможет на одной зарядке проехать до 500 км. При этом электрокар адаптируют под европейский климат, а также русифицируют мультимедиа. Отдельные детали будут собирать на Борисовском заводе. Сейчас на предприятии изучают особенности эксплуатации модели.Подписывайтесь на Telegram-канал. Есть чем поделиться? Пишите