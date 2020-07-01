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Электромобили Geely поступят в продажу с 2021 года

01.07.2020 11:54 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Цена такой машины будет на уровне 70 тысяч рублей. Планируется, что авто сможет на одной зарядке проехать до 500 км. При этом электрокар адаптируют под европейский климат, а также русифицируют мультимедиа. Отдельные детали будут собирать на Борисовском заводе. Сейчас на предприятии изучают особенности эксплуатации модели.

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Цена такой машины будет на уровне 70 тысяч рублей. Планируется, что авто сможет на одной зарядке проехать до 500 км. При этом электрокар адаптируют под европейский...
 
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