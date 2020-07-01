Рыбак из Барановичей поймал огромного карпа - и отпустил

Источник материала: Tut.by

Карпа весом 13,5 килограмм выловил рыбак из Барановичей Михаил Мойсей. Фотографиями улова он поделился на своей странице в соцсетях .



Фото: Миахил Мойсей

Рыбу мужчина выловил на одном из водоемов области. Михаил сфотографировал улов, а затем отпустил.

Барановичский рыбак приверженец карпфишинга — спортивной ловли карпа с соблюдением принципа «поймал-отпусти», когда любая пойманная рыба, аккуратно выводится из воды, укладывается на специальный мягкий мат, освобождается от крючка и отпускается обратно в водоем.

Напомним, в прошлом году житель Вороново поймал 32-килограммового карпа . Рыбу мужчина перевез в более спокойное место, где ей будет комфортно. Новое место проживания карпа-гиганта — частный водоем около реки Черница. Здесь проводят тренировки и международные соревнования по карпфишингу.