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Рыбак из Барановичей поймал огромного карпа - и отпустил
01.07.2020 11:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Карпа весом 13,5 килограмм выловил рыбак из Барановичей Михаил Мойсей. Фотографиями улова он поделился на
Рыбу мужчина выловил на одном из водоемов области. Михаил сфотографировал улов, а затем отпустил.
Барановичский рыбак приверженец карпфишинга — спортивной ловли карпа с соблюдением принципа «поймал-отпусти», когда любая пойманная рыба, аккуратно выводится из воды, укладывается на специальный мягкий мат, освобождается от крючка и отпускается обратно в водоем.
Напомним, в прошлом году житель Вороново
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Рыбак является сторонником карпфишинга - спортивной ловли карпа.
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