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Рыбак из Барановичей поймал огромного карпа - и отпустил

01.07.2020 11:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Карпа весом 13,5 килограмм выловил рыбак из Барановичей Михаил Мойсей. Фотографиями улова он поделился на своей странице в соцсетях.


Фото: Миахил Мойсей

Рыбу мужчина выловил на одном из водоемов области. Михаил сфотографировал улов, а затем отпустил.

Барановичский рыбак приверженец карпфишинга — спортивной ловли карпа с соблюдением принципа «поймал-отпусти», когда любая пойманная рыба, аккуратно выводится из воды, укладывается на специальный мягкий мат, освобождается от крючка и отпускается обратно в водоем.

Напомним, в прошлом году житель Вороново поймал 32-килограммового карпа. Рыбу мужчина перевез в более спокойное место, где ей будет комфортно. Новое место проживания карпа-гиганта — частный водоем около реки Черница. Здесь проводят тренировки и международные соревнования по карпфишингу.

 
 
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Рыбак является сторонником карпфишинга - спортивной ловли карпа.
 
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