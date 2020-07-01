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2,5 года «домашней химии» получил экс-директор школы за смерть мальчишки на стадионе
01.07.2020 11:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
1 июля июня в Барановичах огласили приговор бывшему директору школы агрогородка Русино Александру Пугачу, который
Суд признал мужчину виновным и назначил два с половиной года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа, сообщила TUT.BY помощник Барановичского межрайонного прокурора Юлия Акулич. Ему также запретили 5 лет занимать руководящие должности.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Напомним, трагедия в агрогородке Русино
Реанимационные мероприятия на месте результата не дали, школьник умер в скорой.
По версии обвинения, футбольные ворота появились на школьном стадионе летом 2011 года. Они были изготовлены кустарным способом, не соответствовали требованиям безопасности и не стояли на балансе школы. Тем не менее Александр Пугач, который до возбуждения уголовного дела был директором школы в Русино, их не демонтировал. В 2017 году районный отдел по образованию поручал директорам школ региона убрать спортивное оборудование, которое не может быть принято в эксплуатацию в установленном законом порядке — но и после этого Пугач не демонтировал ворота.
При надлежащем исполнении Александром Пугачом своих служебных обязанностей трагедии можно было бы избежать, настаивало обвинение.
Экс-директор школы в суде не отрицал, что беды не случилось бы, если бы ворота демонтировали. Вместе с тем он считает, что к трагедии привел также ряд обстоятельств, которые от него не зависели: дети находились на стадионе во внеурочное время, а взрослых рядом не было; ворота упали, когда их использовали не по назначению — ребенок повис на перекладине и начал раскачиваться.
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В Барановичах огласили приговор директору школы за смерть 11-летнего ученика.
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