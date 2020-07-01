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Прогноз погоды на METEOPROG на лето

01.07.2020 15:48 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

METEOPROG — один из самых первых погодных сайтов, появившихся на территории Беларуси. Уже практически на протяжении десятка лет портал предоставляет своим клиентам точные синоптические данные. Под покрытием компании находятся более чем 15 000 крупных городов и мелких населенных пунктов мира. Узнать прогноз погоды жители Беларуси могут для 60 городов страны.

Точные погодные сведения METEOPROG получает благодаря Weather Research and Forecasting. Численная модель представляет собой систему, которая способна определить прогноз как на ближайшие часы, так и на несколько дней вперед. 

Погодный прогноз на сайте представлен в виде прогностических карт, метеограмм и таблиц. Из них можно узнать:

  • температуру воздуха в дневной и ночной период;
  • возможность выпадения атмосферных осадков в процентном соотношении;
  • скорость и направление ветра;
  • показатель атмосферного давления;
  • общий уровень влажности.

Знание прогноза погоды позволяет заблаговременно подготовиться к неожиданным изменениям на несколько дней вперед.

Погода в Гомеле на лето

Жители Беларуси, которые устали от прохладной весны, могут готовиться к жаркому лету. Синоптики отмечают, что это лето в городе ожидается теплее обычного. Тем не менее, теплая погода принесет свои недостатки в виде нехватки осадков. На данный момент погода в Гомеле находится под влиянием антициклона, который постоянно вносит климатические изменения.

Климат города постоянно меняется. Связано это с тем, что большая часть территории является равнинной. За счет этого в город беспрепятственно проникают все типы воздушных масс: арктические, умеренные и тропические.

Кроме этого, морской воздух Атлантического океана приносит в Гомель множественные осадки. Континентальный и умеренный воздух зимой устанавливает влажную и прохладную погоду, а летом — жаркую и сухую. Погоду в Гомеле пользователи сайта могут узнать на час, день, неделю и две недели. Климатический прогноз постоянно обновляется — за счет метеостанций компании, которые обрабатывают данные с десятков точек по всему миру.

Чем отличается погода в Витебске

В отличие от Гомеля, климат Витебска приближен к умеренно-континентальному. Поэтому для региона характерны большое количество осадков и высокий уровень влажности даже в самый засушливый месяц года. Погода в Витебске летом находится под влиянием морских воздушных масс. В связи с этим лето в области считается самым холодным по сравнению с другими городами страны.

Самым теплым месяцем лета станет июль, когда воздух прогреется до максимальных +27 градусов. При этом температура ночью в первые дни месяца будет падать до +13 градусов. Количество осадков будет привычным для данного региона. 

Узнать подробный прогноз погоды на лето 2020 в Витебской области можно на официальном портале METEOPROG. Кроме погодных данных, пользователи могут узнать, во сколько в регионе наступает восход и закат солнца. Детализированный график погоды в Витебске покажет тенденцию изменения климата и поможет разобраться в погодной ситуации.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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METEOPROG — один из самых первых погодных сайтов, появившихся на территории Беларуси.
 
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