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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Александр Турчин провел личный прием граждан Личный прием граждан провел сегодня председатель Минского облисполкома. На этот раз разговор Александра Турчина с жителями прошел в формате прямой телефонной...

Личный прием граждан провел сегодня председатель Минского облисполкома. На этот раз разговор Александра Турчина с жителями прошел в формате прямой телефонной линии. Вопросы касались земельного пользования, состояния дорог и капитального ремонта. Несколько обращений было насчет улучшения жилищных условий. Были и коллективные. Жителей Заславля беспокоит проблема с парковочными местами на рынке, а еще они предложили собственный проект строительства нового торгового центра. Губернатор пообещал рассмотреть возможные корректировки в генплане. На прямую линию обратился и фермер из Солигорского района, который не может получить дополнительный участок земли.Все обращения взяты на контроль Минского облисполкома. Письменные ответы заявителям придут в определенные сроки.