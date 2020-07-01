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Александр Турчин провел личный прием граждан
01.07.2020 16:48 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЛичный прием граждан провел сегодня председатель Минского облисполкома. На этот раз разговор Александра Турчина с жителями прошел в формате прямой телефонной линии. Вопросы касались земельного пользования, состояния дорог и капитального ремонта. Несколько обращений было насчет улучшения жилищных условий. Были и коллективные. Жителей Заславля беспокоит проблема с парковочными местами на рынке, а еще они предложили собственный проект строительства нового торгового центра. Губернатор пообещал рассмотреть возможные корректировки в генплане. На прямую линию обратился и фермер из Солигорского района, который не может получить дополнительный участок земли.
Все обращения взяты на контроль Минского облисполкома. Письменные ответы заявителям придут в определенные сроки.
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Личный прием граждан провел сегодня председатель Минского облисполкома. На этот раз разговор Александра Турчина с жителями прошел в формате прямой телефонной...
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