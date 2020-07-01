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Национальный аэропорт Минск готов к возобновлению приема рейсов

02.07.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Национальный аэропорт Минск готов к возобновлению приема рейсов
Фото airport.by

Национальный аэропорт Минск готов к обслуживанию рейсов и пассажиров всех авиакомпаний, которые летали ранее и планируют летать в Беларусь, сообщили БЕЛТА в пресс-службе аэропорта.

«Сегодня в Национальный аэропорт Минск из Франкфурта прибыл рейс авиакомпании Lufthansa, первый после длительной паузы в связи с пандемией COVID-19. Крайний пассажирский рейс авиакомпании в столицу Беларуси состоялся 18 марта. В знак приветствия борт Embraer E-190 встречали по международному обычаю в мире авиации — водной аркой», — рассказали в пресс-службе.

До конца июля на линии Франкфурт — Минск — Франкфурт планируется выполнение трех рейсов в неделю (понедельник, среда, пятница), а с августа количество авиарейсов в Минск возрастет до пяти раз в неделю. «Немецкая Lufthansa начала регулярные полеты в Минск еще в 1992 году и стала одной из первых европейских авиакомпаний, пришедших на белорусский рынок авиаперевозок», — добавили в пресс-службе.

В аэропорту отмечают, что в июне турецкий авиаперевозчик Turkish Airlines начал выполнять рейсы по направлению Стамбул — Минск — Стамбул. На июль планируется четыре рейса в неделю.

Как сообщалось, базовая авиакомпания Belavia приступила к выполнению чартерной программы. В расписании уже есть рейсы в Албанию, Турцию, Египет, планируются также в Тунис, Черногорию, Грецию и Болгарию.

БелТА

 
Теги: Минск
 
 
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Фото airport.by Национальный аэропорт Минск готов к обслуживанию рейсов и пассажиров всех авиакомпаний, которые летали ранее и планируют летать в
 
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