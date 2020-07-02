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На Сенненщине дали старт работе гелиоэнергетической установки «Пламя»

02.07.2020 — Новости Общества | Голас Сененшчыны  
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Источник материала: Голас Сененшчыны

На Сенненщине дали старт работе гелиоэнергетической установки «Пламя», которая построена возле деревни Малая Переспа.

  На Сенненщине дали старт работе гелиоэнергетической установки «Пламя»

Этот инвестиционный проект был начат райисполкомом еще в 2016 году с подготовки площадки для будущего строительства. В 2018-м нашли инвестора. Сегодня сумма вложенных инвестиций составляет более  миллиона долларов, а мощность установки – 1,6 Мвт.

  На Сенненщине дали старт работе гелиоэнергетической установки «Пламя»

Как отметил во время торжественного открытия нового объекта первый заместитель председателя Витебского облисполкома Олег Мацкевич, установка «Пламя» — первая в области. Именно в Сенненском районе впервые во всем северном регионе будут получать возобновляемую энергию. За новыми технологиями стоят вливания в экономику, новые рабочие места, перспективы.
На Сенненщине дали старт работе гелиоэнергетической установки «Пламя»

Надежду на дальнейшее сотрудничество с инвесторами выразил председатель Сенненского районного исполнительного комитета Игорь Мороз, который также подчеркнул значимость строительства гелиоэнергетической установки для региона.

На Сенненщине дали старт работе гелиоэнергетической установки «Пламя»

 — Мы рады, что встретили на Сенненщине неравнодушных, искренне заинтересованных людей, — отметил директор СООО «ТДФ Экотех» Михаил Шишаков. – Здесь, на этом объекте мы не только сможем получать экологически чистую электрическую энергию. Надеюсь, «Пламя» будет способствовать и экологическому воспитанию, формированию бытовой, энергосберегающей культуры. Мы будем рады видеть гостей: экскурсии школьников, молодежи. А при получении квот для развития ветро- или солнечной энергетики, обязательно вернемся на Витебщину, в Сенненский район.

  На Сенненщине дали старт работе гелиоэнергетической установки «Пламя»

Сейчас на месте свободной некогда площадки площадью в три гектара разместились 4752 солнечные панели. За счет естественного солнечного излучения здесь будет вырабатываться электроэнергия. Так называемая альтернативная энергетика приобретает все большую популярность во всем мире.

На Сенненщине дали старт работе гелиоэнергетической установки «Пламя»

Галина ЖУКОВА.      

Фото автора.

 

 

 
 
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На Сенненщине дали старт работе гелиоэнергетической установки «Пламя», которая построена возле деревни Малая Переспа.    Этот инвестиционный проект был...
 
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