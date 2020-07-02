Источник материала: Голас Сененшчыны

На Сенненщине дали старт работе гелиоэнергетической установки «Пламя», которая построена возле деревни Малая Переспа.





Этот инвестиционный проект был начат райисполкомом еще в 2016 году с подготовки площадки для будущего строительства. В 2018-м нашли инвестора. Сегодня сумма вложенных инвестиций составляет более миллиона долларов, а мощность установки – 1,6 Мвт.





Как отметил во время торжественного открытия нового объекта первый заместитель председателя Витебского облисполкома Олег Мацкевич, установка «Пламя» — первая в области. Именно в Сенненском районе впервые во всем северном регионе будут получать возобновляемую энергию. За новыми технологиями стоят вливания в экономику, новые рабочие места, перспективы.





Надежду на дальнейшее сотрудничество с инвесторами выразил председатель Сенненского районного исполнительного комитета Игорь Мороз, который также подчеркнул значимость строительства гелиоэнергетической установки для региона.





— Мы рады, что встретили на Сенненщине неравнодушных, искренне заинтересованных людей, — отметил директор СООО «ТДФ Экотех» Михаил Шишаков. – Здесь, на этом объекте мы не только сможем получать экологически чистую электрическую энергию. Надеюсь, «Пламя» будет способствовать и экологическому воспитанию, формированию бытовой, энергосберегающей культуры. Мы будем рады видеть гостей: экскурсии школьников, молодежи. А при получении квот для развития ветро- или солнечной энергетики, обязательно вернемся на Витебщину, в Сенненский район.





Сейчас на месте свободной некогда площадки площадью в три гектара разместились 4752 солнечные панели. За счет естественного солнечного излучения здесь будет вырабатываться электроэнергия. Так называемая альтернативная энергетика приобретает все большую популярность во всем мире.





Галина ЖУКОВА.

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