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В Витебске задержали педофила, который спал с девочкой и изготавливал порно с другими

02.07.2020 15:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Милиция в Витебске задержала 20-летнего безработного местного жителя, которого подозревают в совершении преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних и обороте детской порнографии, сообщает МВД.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

У молодого человека изъяли мобильный телефон и компьютерную технику.

Экспертиза показала, что витеблянин совершал развратные действия в отношении малолетних, а также изготавливал и распространял порнографические материалы с участием несовершеннолетних девочек.

Почти год, с июня 2019 года по апрель 2020-го, сам парень регулярно вступал в половую связь с 15-летней девушкой.

Также в соцсетях он находил несовершеннолетних из разных регионов страны, входил к ним в доверие, а затем предлагал секс.

Возбуждены уголовные дела за преступления против половой неприкосновенности или половой свободы несовершеннолетних, а также за оборот детской порнографии.

Парень был судим за незаконный оборот наркотиков.

Милиция снова обращает внимание на участившиеся случаи груминговых преступлени в отношении детей в сети Интернет. Так как большинство преступлений против половой неприкосновенности или свободы несовершеннолетних начинаются именно с «обработки» потенциальных жертв в Интернете, способствуя изготовлению и распространению детской порнографии, МВД поддерживает инициативу введения уголовной ответственности за секстинг (пересылку интимных сообщений и изображений), сексчатинг (общение на сексуальные темы) и сексторшн (шантаж с использованием материалов интимного характера).

 
Теги: Витебск
 
 
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В соцсетях он находил несовершеннолетних из разных регионов страны, входил к ним в доверие, а затем предлагал секс.
 
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