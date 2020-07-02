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В Витебске задержали педофила, который спал с девочкой и изготавливал порно с другими
02.07.2020 15:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Милиция в Витебске задержала 20-летнего безработного местного жителя, которого подозревают в совершении преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних и обороте детской порнографии,
У молодого человека изъяли мобильный телефон и компьютерную технику.
Экспертиза показала, что витеблянин совершал развратные действия в отношении малолетних, а также изготавливал и распространял порнографические материалы с участием несовершеннолетних девочек.
Почти год, с июня 2019 года по апрель 2020-го, сам парень регулярно вступал в половую связь с 15-летней девушкой.
Также в соцсетях он находил несовершеннолетних из разных регионов страны, входил к ним в доверие, а затем предлагал секс.
Возбуждены уголовные дела за преступления против половой неприкосновенности или половой свободы несовершеннолетних, а также за оборот детской порнографии.
Парень был судим за незаконный оборот наркотиков.
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В соцсетях он находил несовершеннолетних из разных регионов страны, входил к ним в доверие, а затем предлагал секс.
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