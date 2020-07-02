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Прогноз погоды на 3 июля
02.07.2020 17:04 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПогодные условия будет определять малоподвижный атмосферный фронт, юго-восточные районы страны останутся в теплой воздушной массе южных широт.
Внимание! Предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях! 3 июля утром и днем во многих районах республики ожидаются грозы. В дневные часы при грозах местами шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, по юго-восточной половине страны в отдельных районах сильные дожди, град, местами по Гомельской области максимальная температура воздуха достигнет +30 +31°С.
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Погодные условия будет определять малоподвижный атмосферный фронт, юго-восточные районы страны останутся в теплой воздушной массе южных широт. Внимание! ...
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