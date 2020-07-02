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Телеграм-канал: студентов просят прийти на 3 июля - за хорошую оценку и скидку. Вузы: это не так
02.07.2020 15:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вечером 3 июля в Минске пройдет праздничный концерт, а также салют. Как пишет телеграм-канал
1 июля в телеграм-канале «Отчислено» появилось
По информации «Отчислено», пойти на празднование Дня Независимости также
— 03.07.2020 нужны люди на праздник. Занятость с 19.00 до салюта. Ничего делать не надо, просто отдыхать в городе. Тем, кто претендует на ходатайство (вероятно, о снижении стоимости обучения. — Прим. TUT.BY.), — милости просим.
В еще одном сообщении высказывается «убедительная просьба помочь факультету».
— Нужно еще 4 человека на 3 июля. Мероприятие подходит для скидки.
В приемной ректора Белорусской государственной академии связи TUT.BY рассказали, что в этот понедельник в вузе проходил совет ректората. Подобные вопросы на нем не поднимались и не обсуждались.
— Вероятно, кто-то хочет выдать желаемое за действительное.
В пресс-службе Белорусского национального технического университета говорят, что информация об участии в гуляниях в обмен на скидку не соответствует действительности.
— От Белорусского национального технического университета участие в праздничном шествии 3 июля, посвященному Дню Независимости, будут принимать 20 человек профессорско-преподавательского состава во главе с ректором университета. Иная опубликованная информация на ряде интернет-ресурсов не соответствует действительности.
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Вечером 3 июля в Минске пройдет праздничный концерт, а также салют. Среди гостей праздника, возможно, будет немало студентов. Как пишет телеграм-канал «Отчислено»,...
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