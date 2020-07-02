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Телеграм-канал: студентов просят прийти на 3 июля - за хорошую оценку и скидку. Вузы: это не так

02.07.2020 15:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером 3 июля в Минске пройдет праздничный концерт, а также салют. Как пишет телеграм-канал «Отчислено», в некоторых университетах студентов просят прийти на гуляния — в обмен на хорошие оценки или скидки на обучение. В вузах поясняют, что эта информация не соответствует действительности.


Иллюстративный снимок. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

1 июля в телеграм-канале «Отчислено» появилось сообщение из Белорусской государственной академии связи. В нем говорится: «Нужно 2 человека на 3 июля, шествие по городу, кто согласится, тому хорошая оценка по ТЭ».

По информации «Отчислено», пойти на празднование Дня Независимости также предлагают и студентам БНТУ.

— 03.07.2020 нужны люди на праздник. Занятость с 19.00 до салюта. Ничего делать не надо, просто отдыхать в городе. Тем, кто претендует на ходатайство (вероятно, о снижении стоимости обучения. — Прим. TUT.BY.), — милости просим.

В еще одном сообщении высказывается «убедительная просьба помочь факультету».

— Нужно еще 4 человека на 3 июля. Мероприятие подходит для скидки.

В приемной ректора Белорусской государственной академии связи TUT.BY рассказали, что в этот понедельник в вузе проходил совет ректората. Подобные вопросы на нем не поднимались и не обсуждались.

— Вероятно, кто-то хочет выдать желаемое за действительное.

В пресс-службе Белорусского национального технического университета говорят, что информация об участии в гуляниях в обмен на скидку не соответствует действительности.

— От Белорусского национального технического университета участие в праздничном шествии 3 июля, посвященному Дню Независимости, будут принимать 20 человек профессорско-преподавательского состава во главе с ректором университета. Иная опубликованная информация на ряде интернет-ресурсов не соответствует действительности.

 
Теги: Минск
 
 
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Вечером 3 июля в Минске пройдет праздничный концерт, а также салют. Среди гостей праздника, возможно, будет немало студентов. Как пишет телеграм-канал «Отчислено»,...
 
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