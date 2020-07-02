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Символы независимости в белорусской столице
02.07.2020 17:46 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня вся белорусская столица отличается красотой и уютом. Все было иначе ровно 76 лет назад. В июле 1944 года Минск пылал в огне. В ночь на 3 июля 1944 г. советские войска овладели подступами к Минску. В 2 часа 30 минут танк Дмитрия Фроликова ворвался в Минск. Он пронесся по Советской улице, уничтожил самоходное орудие и несколько десятков гитлеровцев. Во второй половине дня Минск был полностью освобожден.
Игорь Марзалюк, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по образованию, культуре и науке: "Он, безусловно, является символом освобождения страны. Но вообще символом независимости является сам день освобождения - 3 июля".
Кстати, именем младшего лейтенанта Дмитрия Фроликова, чей танковый экипаж первым ворвался в столицу в июле 44-го, в Минске названа улица.
А это - площадь Государственного флага Республики Беларусь, к слову, самая молодая площадь столицы. Отсюда рукой подать до символа современной свободной и независимой Беларуси - Дворца Независимости.
Владимир Архангельский, главный архитектор УП "Минскпроект": "Это первый объект в истории Беларуси, который символизирует мощь красоты и независимость нашей страны".
Еще один символ независимости - это здание Дома правительства Республики Беларусь. Фактически именно здесь зародилась Республика Беларусь: депутаты Верховного Совета почти единогласно проголосовали за выход из состава СССР и объявили о независимости нашей страны.
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Сегодня вся белорусская столица отличается красотой и уютом. Все было иначе ровно 76 лет назад. В июле 1944 года Минск пылал в огне. В ночь на 3 июля 1944 г. советские...
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