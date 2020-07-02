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На какие проблемы в Витебской области власти стоит обратить внимание? Можно высказаться TUT
02.07.2020 14:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 июля подписал
В пресс-службе сообщили, что во время сбора подписей за Александра Лукашенко от населения было получено много вопросов (напомним, сообщалось о собранных 2 млн подписей). В результате выработали меры по решению наиболее актуальных вопросов.
Обеспечивать выполнение распоряжения будет Совет министров и местные власти.
Жители Витебской области предложили:
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 июля подписал распоряжение «О дополнительных мерах по решению актуальных вопросов жизнедеятельности населения». По...
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