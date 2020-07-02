На какие проблемы в Витебской области власти стоит обратить внимание? Можно высказаться TUT

Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 июля подписал распоряжение «О дополнительных мерах по решению актуальных вопросов жизнедеятельности населения». По сообщению пресс-службы президента, комплекс мер основан на вопросах, которые люди задавали сборщикам подписей за Лукашенко. От жителей Витебщины в список вошли 4 проблемы. Но наверняка вам есть что предложить еще?



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

В пресс-службе сообщили, что во время сбора подписей за Александра Лукашенко от населения было получено много вопросов (напомним, сообщалось о собранных 2 млн подписей). В результате выработали меры по решению наиболее актуальных вопросов.

Обеспечивать выполнение распоряжения будет Совет министров и местные власти.

Жители Витебской области предложили:

разработать и утвердить комплекс мер по развитию Полоцкого района до 2025 года;

открыть инфекционное отделение в центральной больнице в Полоцке;

завершить строительство ФОК в Чашниках;

обеспечить надлежащие условия пребывания и проживания детей в оздоровительном лагере «Юность» филиала «Лукомльская ГРЭС» РУП «Витебскэнерго».

Единственные ли это важные проблемы в регионе и на что власти, по-вашему мнению, нужно еще обратить внимание? Своими мыслями, пожалуйста, делитесь в комментариях на нашем форуме.