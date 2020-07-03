Лукашенко: Беларусь будет следовать своим путем, чего бы ей это ни стоило

Источник материала: Чырвоны прамень

Беларусь будет следовать своим путем, чего бы ей это ни стоило. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.





Президент напомнил о советской эпохе, которая, заметил он, дала белорусам возможность впервые в своей истории построить экономический фундамент будущего легитимного государства — республику со всеми национальными атрибутами: белорусскими флагом, гербом и гимном. «Но в новейшее время нашему поколению выпала честь реализовать абсолютное право на государственный суверенитет и независимость. К счастью, без крови и потрясений. И мы сделали это, выбрав путь преемственности политических, культурных, социальных традиций — свой, а не навязанный внешними силами, исторический путь. Путь, который многим, как вы видите, уже сегодня не нравится. Но это наш путь, мы его выбрали. И мы будем следовать этим путем, чего бы нам это ни стоило», — сказал глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что суверенитет и независимость — это самое дорогое, что есть у любого народа. «Они дорого стоят. И если мы хотим быть суверенными и независимыми, нам надо идти на это, спокойно, без потрясений, не вступая в конфликты ни с какими соседями, дальними или близкими, — нам это не надо, мы мирные люди и хотим жить спокойно. Жить за свой счет, своим трудом, нам чужого не надо, но и своего мы не отдадим», — подчеркнул белорусский лидер.

Он напомнил, что на республиканских референдумах в 1990-х белорусский народ поддержал языковое равенство и дату Дня Независимости, сделал выбор в пользу сильной власти, способной обеспечить безопасность и стабильность государственного развития. «Странно, но в последнее время все чаще слышу критику этой формы государственного устройства нашей страны. Я хочу некоторым напомнить, а молодежь, которая этого не знает, проинформировать, что ни я взял и монополизировал эту власть, взвалил на свои плечи непосильную ношу. Тогда мы представляли кровавый обрубок большого, великого государства — Советского Союза. Ни денег, ни муки, чтобы хлеб испечь, кругом забастовки. И тогда я предложил варианты, не кулуарно, не имея тогда еще никакой власти. И вы на референдуме, поддержав меня, взвалили на мои плечи эту ношу. Как могу, так и несу», — сказал глава государства.

По его словам, сейчас многие постсоветские страны завидуют белорусам, которые спокойно прошли путь становления. «Сегодня отдельным неймется, хочется перевернуть, реформ. Только хочу вас предупредить, что в результате этих реформ кто-то набьет карманы, а вы снова с кастрюлями будете ходить из деревень и сел в город-герой Минск. Посмотрите на Америку — богатейшая страна. Посмотрите на Западную Европу — им-то чего неймется? Посмотрите, что творится: последние события и пандемия породили в Соединенных Штатах Америки 60 млн безработных, голодные бунты. Мы не Америка, мы не печатаем доллары. Мы даже не Россия, которой некуда девать углеводороды, золото и металлы. У нас только руки, мозги, голова на плечах. А для этого надо, чтобы экономика всего мира существовала, если экономика всего мира закроется, закроемся и мы, потому что мы экспортно ориентированные, основное сырье и ресурсы покупаем из-за рубежа», — добавил Президент.