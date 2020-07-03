Источник материала: Полесская правда

Пинский район прославляет страну своими достижениями в области социально-экономического развития, продовольственной безопасности государства, прогрессивного осуществления положений национальной аграрной политики.

Наша пинская земля богата природными просторами, лесами и полями. Территория района является второй по величине в республике. У нас сильные сельскохозяйственные традиции, которые гордо продолжают новые поколения пинчуков. В последние годы мы добились значительных результатов хозяйственной деятельности и социально-экономического развития района.

За последние пять лет темпы роста валовой продукции сельского хозяйства выросли до 126 процентов. Сегодня Пинский район является лидером в Беларуси по животноводству. В прошлом году наши фермы произвели более 22 000 тонн говядины. У нас самое большое поголовье скота в стране.



Пинский район — второй в Брестской области и четвертый в Беларуси по объему производства молочной продукции. Ежегодно сельхозпредприятия производят около 150 000 тонн молока. Основная товарная продукция сельскохозяйственных организаций — производство молока — увеличилась на 24 процента к уровню 2015 года. Средний удой молока на одну корову увеличился за пять лет почти на тонну.

В Пинском районе действует самый высокопродуктивный свиноводческий комплекс в Беларуси — Бокиничи.





Крупнейший комплекс мелиоративных сооружений эксплуатируется в Полесской низменности. Каждая восьмая насосная станция в Беларуси работает в Пинском районе.







Активно ведется строительство жилья. С 2015 года введено почти 111 000 квадратных метров жилья. Помимо усадебных построек, в агрогородках и деревнях возводятся новые многоэтажки, а в Галево совсем скоро начнет строиться первый многоэтажный жилой квартал в районе (на снимке).





Системно проводится газификация населенных пунктов. 19 агрогородков и деревень Пинского района в течение пяти лет обеспечивались природным газом.





Наши коммунальные службы проделали значительную работу по улучшению качества питьевой воды в населенных пунктах Пинского района. Из 18 станций обезжелезивания воды, расположенных в районе, половина была построена за последние полтора года, еще одна будет запущена в Ласицке на днях.







В агрогородках и деревнях района создаются благоприятные условия для жизни. Укрепление социальной сферы является одним из приоритетов в работе Пинского райисполкома. Не случайно большая часть бюджета района расходуется на финансовую поддержку образования, культуры, спорта, занятости и социальной защиты.







Развивается социальная сфера. Есть успехи, которыми гордится весь район. Пинковичская школа стала лучшей сельской школой в Беларуси. Современный класс STEM открылся в школе аг. Валище по программе Парка высоких технологий.







Статус историко-культурной ценности с включением в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь получил уникальный обряд «Традиция весенних хороводов на Пасху и на пасхальной неделе», а также обряд проводов зимы в деревне Пинковичи Пинского района.







По итогам 2019 года сфера спорта и туризма района заняла заслуженное второе место среди 16 районов Брестской области. Команда «Логишинские волки» три года подряд награждалась бронзовыми и серебряными медалями чемпионата Беларуси по бейсболу.

Благодаря ежедневной работе на благо нашей Родины

мы создаем благоприятные условия для суверенитета страны.

Наша земля – наша гордость!

По информации отдела идеологической работы

и по делам молодежи Пинского райисполкома