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Лукашенко распорядился решить пять проблем в Брестской области. Это все или есть еще?
03.07.2020 09:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко
В список проблем попали:
Это все вопросы, которые волнуют вас, жители Брестской области или есть и другие? Давайте обсудим в комментариях.
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