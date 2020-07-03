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Лукашенко распорядился решить пять проблем в Брестской области. Это все или есть еще?

03.07.2020 09:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко поручил решить проблемы, на которые жаловались отдавшие за него подписи жители Брестской области.


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

В список проблем попали:

  • капремонт с модернизацией хирургического корпуса в Малоритской районной больницы,
  • строительство школ-садов в Кобрине и Столине,
  • яслей-сада в Жабинке и 
  • средней школы в микрорайоне Боровки-2 в Барановичах.

Это все вопросы, которые волнуют вас, жители Брестской области или есть и другие? Давайте обсудим в комментариях.

 
 
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