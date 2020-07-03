Лукашенко распорядился решить пять проблем в Брестской области. Это все или есть еще?

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко поручил решить проблемы , на которые жаловались отдавшие за него подписи жители Брестской области.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

В список проблем попали:

капремонт с модернизацией хирургического корпуса в Малоритской районной больницы,

строительство школ-садов в Кобрине и Столине,

яслей-сада в Жабинке и

средней школы в микрорайоне Боровки-2 в Барановичах.

Это все вопросы, которые волнуют вас, жители Брестской области или есть и другие? Давайте обсудим в комментариях.