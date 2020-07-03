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Как изменилась Орша. Мнение жителей города

03.07.2020 10:00 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

За годы независимости в нашей страны созданы все условия для комфортной жизни белорусов. Самое пристальное внимание - регионам. Как пример - Орша. В 2019 году Глава государства подписал Указ № 506. В районе началась большая перезагрузка. Бизнес получил беспрецедентные льготы, крупные промышленные предприятия обрели новую жизнь, внушительные вложения сделаны в медицину, спорт, социальные объекты.  Все для того, чтобы регион стал притягательным для людей, чтобы здесь хотелось жить и развиваться, строить крепкие семьи. Как изменился город, нам рассказали сами жители Орши.
 
 
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За годы независимости в нашей страны созданы все условия для комфортной жизни белорусов. Самое пристальное внимание - регионам. Как пример - Орша. В 2019 году Глава...
 
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