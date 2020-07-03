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"Наша техника". Штадлер
03.07.2020 10:42 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTCимволом успешного развития машиностроительной отрасли современной Беларуси по праву считается и компания "Штадлер Минск" Десять ее пятивагонных электропоездов готовятся пополнить парк Белорусской железной дороги. Планируется, что первый поезд будет изготовлен уже к концу года. Официальная передача подвижного состава состоится после прохождения процедур сертификации и опытной эксплуатации. Произойдет это ориентировочно летом 2021 года. О преимуществах такого транспорта узнаем прямо сейчас - Агентство теленовостей подготовило к эфиру новые серии проекта "Наша техника".
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Cимволом успешного развития машиностроительной отрасли современной Беларуси по праву считается и компания "Штадлер Минск" Десять ее пятивагонных электропоездов...
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